Estados Unidos ofrecerá pruebas gratis en nuevo plan de COVID-19

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12575058" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> El gobierno de Biden volverá a ofrecer pruebas de COVID-19 gratuitas para todos los hogares estadounidenses. (Este informe está en inglés)

WASHINGTON -- El gobierno de Biden volverá a ofrecer pruebas de COVID-19 gratuitas para todos los hogares estadounidenses, dentro de sus planes de contingencia para un posible aumento en los casos de coronavirus este invierno. Tras un receso de tres meses, el gobierno ofrecerá cuatro modelos de pruebas rápidas, disponibles para todos los hogares del país a través de covidtests.gov desde el jueves, según dijo un miembro destacado del gobierno. El funcionario habló bajo condición de anonimato para hacer comentarios sobre el programa. Los contagios de COVID-19 se han incrementado de manera considerable desde el feriado de Acción de Gracias, y se espera que los desplazamientos y las reuniones en espacios cerrados en torno a Navidad y Año Nuevo provoquen nuevos aumentos. El gobierno reservará personal y equipamiento por si tuvieran que asistir a residencias hospitales sobrepasados, como ocurrió en oleadas anteriores del virus. Por el momento no se han hecho peticiones de ayuda, aunque se han preparado equipos de crisis, respiradores y equipo de protección personal, dijo el funcionario. El gobierno de Biden también instó a estados y gobiernos locales a hacer más para animar a la gente para que reciban las vacunas actualizadas bivalentes contra el COVID-19, que según los científicos son más eficaces para proteger contra la enfermedad grave y la muerte provocadas por las variantes que circulan ahora. El gobierno reiteró sus protocolos de prevención y tratamiento para residencias y centros de larga estancia, e instó a gestores y gobiernos a fomentar la vacunación de población vulnerable. El gobierno está teniendo problemas para convencer a la mayoría de los estadounidenses para que se pongan las dosis de refuerzo. Los contagios y muertes han bajado de sus máximos de la pandemia, y la mayoría de la gente ha retomado sus actividades anteriores. El financiamiento para las nuevas pruebas diagnósticas se ha reasignado de otros programas contra virus, señaló el funcionario, que declinó concretar cuánto dinero se dedicaría al proyecto o de qué programas se habían obtenido los fondos. La Casa Blanca trata de conseguir la autorización del Congreso para obtener más financiamiento de energía contra el COVID-19. ----- Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.