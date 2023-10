Estados Unidos reanuda vuelos de deportación a Venezuela con más de 100 migrantes a bordo

Gonzalez informó desde Harlingen, Texas. Los periodistas de The Associated Press Elliot Spagat en San Diego, Gisela Salomón en Miami y Jorge Rueda en Caracas contribuyeron a este despacho.

El gobierno de Estados Unidos emplea una flota de transportistas chárter conocidos colectivamente como ICE Air. Sin embargo, según el Departamento de Seguridad Nacional, estos vuelos, que suelen transportar a 135 migrantes, volarán a Venezuela desde aeropuertos no especificados de Estados Unidos. Serán para venezolanos que hayan recibido órdenes definitivas de deportación, que se emiten luego de que se rechaza su solicitud de asilo, o para aquellos que no hayan podido solicitar una protección humanitaria.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.