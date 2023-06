Ron DeSantis promete poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento

"He escuchado a personas en D.C. por años y años, durante décadas -republicanos y demócratas-, mencionando esto, pero sin que nunca hayan dado una conclusión al asunto", dijo DeSantis ante una audiencia de apenas 100 personas. "Lo que estamos diciendo es que no hay pretextos sobre esto".

Aun así, DeSantis proyectó el lunes una imagen de confianza, y arremetió contra los dirigentes de ambos partidos políticos por no frenar lo que describió como una "invasión" de inmigrantes en un discurso ante residentes de Eagle Pass, Texas, una comunidad convertida en un importante corredor de cruces fronterizos no autorizados durante la presidencia de Joe Biden.

