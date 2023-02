Senado investiga colapso decembrino de Southwest Airlines

ARCHIVO-Un avión de Southwest Airlines pasa al lado de carros para traslado de equipaje a su llegada al Aeropuerto Internacional Sky Harbor, en Phoenix, el 28 de diciembre de 2022. AP

WASHINGTON -- El presidente de un sindicato de pilotos dijo al Congreso de Estados Unidos que el colapso decembrino de Southwest Airlines ocurrió porque la aerolínea creció demasiado rápido durante la pandemia de coronavirus y no actualizó tecnología crucial, luego erró en la recuperación, operando 500 vuelos vacíos cuando los pasajeros estaban varados durante el periodo vacacional. En un testimonio preparado para una audiencia ante el Senado el jueves, un alto ejecutivo de Southwest ofreció disculpas nuevamente por el fiasco y dijo que la aerolínea está tomando medidas para evitar otra falla, pero ofreció pocos detalles nuevos sobre el colapso. Los comentarios formaban parte de un testimonio preparado que fue presentado a la Comisión de Comercio del Senado, que se centró en Southwest al iniciar una pesquisa por las alteraciones de vuelos que anualmente afectan a millones de viajeros. "Sabemos que ésta no será la última tormenta de nieve que azote este país. Entonces, averigüemos por qué colapsaron las operaciones de Southwest y qué debe cambiar para que esto nunca vuelva a suceder en Southwest ni en ninguna otra aerolínea", señaló la presidenta de la comisión, Maria Cantwell, demócrata por Washington. Muchas aerolíneas fueron afectadas por una tormenta invernal el 21 de diciembre, pero Southwest no se recuperó cuando otras aerolíneas sí lo hicieron. Canceló cerca de 17,000 vuelos en un período de 10 días, lo que provocó que los clientes -probablemente más de 2 millones de ellos- buscaran otros vuelos o cancelaran sus planes de viaje. La falla le ha costado a la aerolínea más de mil millones de dólares. El director de operaciones, Andrew Watterson, dijo en declaraciones preparadas que Southwest elaboró un plan para una tormenta de invierno esperada, pero fue peor de lo pronosticado. Southwest tuvo problemas con los equipos de descongelación y los puentes de abordaje en Denver y Chicago y finalmente canceló la mayoría de los vuelos en esos aeropuertos, lo que se propagó por todo el país.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.