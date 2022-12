Continúa cancelación de vuelos de Southwest en Estados Unidos

Un avión de Southwest Airlines llega al aeropuerto internacional Sky Harbor el miércoles 28 de diciembre de 2022 en Phoenix. (AP Foto/Matt York) AP

DALLAS -- Los pasajeros que contaban con Southwest Airlines para llegar a casa sufrieron otra ola de vuelos cancelados el miércoles y aumentó la presión al gobierno federal para que ayudara a los clientes a que les reembolsaran los gastos inesperados que tuvieron debido al colapso de la aerolínea. Los exhaustos pasajeros de Southwest intentaban encontrar lugares en otras aerolíneas o rentaban autos para llegar a su destino, pero muchos seguían varados. El director general de la aerolínea dijo que es posible que la próxima semana regrese la programación de vuelos a la normalidad. Adontis Barber, un pianista de jazz de 34 años de Kansas City, Missouri, acampaba afuera del aeropuerto de la ciudad desde que su vuelo de Southwest fue cancelado el sábado y se preguntaba si podría llegar a un trabajo de Año Nuevo en Washington, D.C. "Me doy por vencido", dijo. "Empiezo a sentirme sin casa". Para cuando llegó la tarde en la costa este, aproximadamente el 80% de todos los vuelos cancelados el miércoles en Estados Unidos eran de Southwest, según el servicio de monitoreo de vuelos FlightAware. LEER | Pareja obligada a tomar viaje en tren de 8 horas a casa tras cancelaciones de vuelos EMBED <>More Videos Otras aerolíneas se recuperaron de las feroces tormentas invernales que golpearon grandes franjas del país durante el fin de semana, pero no Southwest, que canceló 2,500 vuelos el miércoles y 2,300 más el jueves. La aerolínea de Dallas se vio afectada por una serie de factores, entre ellos un anticuado sistema de programación de tripulación y un diseño de red que da pie a que cancelaciones en una región resulten en un rápido efecto dominó en todo el país. Esas debilidades no son nuevas y ayudaron a provocar una falla similar de Southwest en octubre de 2021. El gobierno federal ahora investiga qué sucedió en Southwest, que traslada a más pasajeros dentro de Estados Unidos que cualquier otra aerolínea. En un video publicado el martes por Southwest, el director general Robert Jordan dice que la aerolínea operará varios días con una programación reducida, pero que espera estar "reencaminada antes de la próxima semana". ___ Hollingsworth reportó desde Kansas City, Missouri. Thalia Beatty en Nueva York contribuyó a este despacho.

