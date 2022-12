Corte Suprema bloquea temporalmente el retiro del Título 42

La Corte Suprema bloqueó temporalmente una orden que pondría fin a las restricciones relacionadas con la pandemia para los solicitantes de asilo. (Este informe está en inglés)

La Corte Suprema bloqueó temporalmente el lunes una orden que pondría fin a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 para los solicitantes de asilo en Estados Unidos, pero dejó abierta la posibilidad de cancelar las restricciones el miércoles. El magistrado presidente John Roberts emitió su orden en un momento en que estados conservadores intentan mantener en vigor los límites a los solicitantes de asilo que se implementaron al principio de la pandemia. Presentaron una apelación ante la Corte Suprema en un intento de último minuto antes de que la medida expire. En la orden de una página, Roberts concedió una suspensión hasta nueva orden y le pidió al gobierno que responda a más tardar el martes a las 5 de la tarde, apenas horas antes de que concluya el plazo que se había programado para que expiraran las restricciones. -------- Would you like to read this story in English? Click here

