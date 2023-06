Estados Unidos extiende TPS para migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua

Aunque no hay nada en el anuncio del martes que le impida al gobierno una expansión adicional del TPS, la perspectiva inmediata no luce favorable.

El senador federal Bob Menendez, un demócrata por Nueva Jersey que presionó a la Casa Blanca para que se implementaran las extensiones, aplaudió la medida, pero añadió que "simplemente no va lo suficientemente lejos", e insinuó que "pudo haber sido impulsada en parte por cálculos políticos y no por un sólido fundamento de políticas ni por las condiciones en cada país".

