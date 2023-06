Vistazo a la contienda por la candidatura presidencial republicana en Estados Unidos

Al menos cuatro candidatos no blancos aspiran a la presidencia este año: Scott y Elder son negros, mientras que Haley y Ramaswamy tienen raíces indias. Para Haley y Scott en particular, la raza juega un papel clave en su mensaje a los votantes, aunque los cuatro niegan la existencia del racismo sistémico en el país y en general se oponen a políticas federales diseñadas para ayudar a personas en función del color de su piel.

Matemáticas aparte, los rivales de Trump aún tienen que elaborar una estrategia clara para derribarlo. Lo cual no significa que no lo estén intentando ya.

El expresidente domina las encuestas iniciales a pesar de sus enormes problemas legales, sus mentiras acerca de la elección de 2020 que dieron lugar a la insurrección del 6 de enero de 2021 y las dudas entre los dirigentes republicanos de que sea capaz de ganar la elección general. No obstante, Trump domina un sector importante de la base republicana, a la que de momento no le entusiasma ninguna alternativa.

