Zelenskyy se reunirá con Biden, irá a Congreso en Washington

WASHINGTON -- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, viajaba el miércoles a Washington para una cumbre con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y una comparecencia ante el pleno del Congreso, en su primer viaje conocido al extranjero desde que comenzó la invasión rusa en febrero. Zelenskyy dijo en su cuenta de Twitter que la visita era para "fortalecer la resiliencia y capacidades de defensa" de Ucrania y discutir con Biden la cooperación entre su país y Estados Unidos. El delicado viaje se producía tras 10 meses de guerra brutal, que ha dejado decenas de miles de muertos y heridos en ambos lados del conflicto y llevado la devastación a los civiles ucranianos. Los legisladores estadounidenses tienen previsto votar un paquete de gastos de fin de año que incluye unos $45 mil millones de dólares en ayuda de emergencia para Ucrania, mientras el Pentágono se prepara para enviar misiles tierra-aire Patriot para que el país pueda defenderse. Zelenskyy emprendió el viaje tras un peligroso viaje el martes a lo que describió como el lugar más peleado en los 1,300 kilómetros (800 millas) de frente del conflicto, la ciudad de Bakhmut, en la disputada provincia ucraniana de Donetsk. Allí elogió a las tropas ucranianas por su "valor, resiliencia y fuerza", mientras se oía el ruido de la artillería de fondo. Biden está deseando recibir la visita y que el discurso ante el Congreso demuestre "el apoyo fuerte y bipartidista a Ucrania", según indicó en un comunicado el martes por la noche la secretaria de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. "La visita subrayará el firme compromiso de Estados Unidos para respaldar a Ucrania todo el tiempo que haga falta, incluso con la provisión de asistencia económica, humanitaria y militar", añadió la secretaria. Funcionarios estadounidenses y ucranianos han dejado claro que no esperan una resolución inminente de la guerra y se preparan para que los combates continúen un tiempo. Biden ha reiterado que si bien Estados Unidos armará y formará a Ucrania, las fuerzas estadounidenses no participarán de forma directa en el conflicto. Biden y Zelenskyy abordaron la idea de una visita a Washington durante su última llamada de teléfono, el 11 de diciembre, y tres días después se hizo una invitación formal, según un funcionario estadounidense de alto rango que informó a la prensa bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada de la visita. Zelenskyy aceptó la invitación el viernes, que fue confirmada el domingo, cuando la Casa Blanca empezó a coordinarse con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para organizar la comparecencia ante el Congreso. -------- Would you like to read this story in English? Click here

