El responsable de un ataque racista en El Paso va a prisión. Estas son las claves del caso

El periodista de The Associated Press Michael Tarm en Chicago contribuyó para este despacho.

El ataque al Walmart de 2019 es el más mortífero de una decena de tiroteos a mansalva en Estados Unidos relacionados con crímenes de odio desde 2006, según una base de datos de masacres en el país compilada por The Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.