Elon Musk: Neuralink efectuó el primer implante cerebral de su dispositivo en un ser humano

By WYATTE GRANTHAM-PHILIPS y LAURA UNGAR Tuesday, January 30, 2024 10:37PM







Elon Musk en Londres el 2 de noviembre de 2023. (Foto AP /Kirsty Wigglesworth, Pool) kabc

NUEVA YORK (AP) -- Elon Musk anunció que su compañía de interfaces cerebrales Neuralink logró realizar su primer implante en un ser humano. El paciente recibió el implante el domingo y "se está recuperando bien", dijo Musk el lunes en un mensaje en X, la plataforma antes conocida como Twitter. Añadió que "los resultados preliminares muestran un prometedor aumento en la detección de picos neuronales". Musk, fundador de Neuralink, no dio más detalles sobre el paciente. Cuando Neuralink anunció en septiembre que comenzaría a reclutar gente, dijo que buscaba personas con cuadriplejia causada por lesiones en la médula espinal o esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Neuralink es uno de los muchos grupos que trabajan para enlazar el sistema nervioso a computadoras con el objetivo de ayudar en el tratamiento de trastornos cerebrales, superar lesiones cerebrales y otras aplicaciones. Actualmente se realizan más de 40 pruebas de interface entre el cerebro y una computadora, de acuerdo con clinicaltrials.gov. Neuralink republicó el mensaje de Musk en la red social X, pero no dio más detalles sobre el implante humano. La compañía no ha respondido a una solicitud de comentarios realizada el martes por The Associated Press. Neuralink anunció previamente que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) había aprobado su "exención de dispositivo en investigación", lo cual, en términos generales, permite que un patrocinador inicie un estudio clínico "en pacientes que cumplan con los criterios de inclusión", señaló el martes la FDA. El organismo dijo que no puede confirmar o revelar información sobre un estudio en particular. El dispositivo de Neuralink tiene el tamaño de una moneda grande y está diseñado para ser implantado en el cráneo, con cables ultradelgados conectados directamente al cerebro. En su anuncio en septiembre, Neuralink dijo que los cables serían conectados quirúrgicamente al sector del cerebro que controla la función motriz. El propósito inicial de la llamada interfaz cerebral es darle a la gente la capacidad de controlar una computadora sólo con el pensamiento. En otro mensaje en X el lunes, Musk dijo que el primer producto de Neuralink se llama "Telepathy" y que permitirá al usuario controlar sus teléfonos o computadoras "con el solo pensamiento". Añadió que los primeros usuarios serán personas que han perdido el uso de extremidades. Queda por ver cómo funcionarán eventualmente este dispositivo u otras interfaces, o si serán seguros. Se han diseñado pruebas para recabar datos sobre su inocuidad y eficacia. Laura Cabrera, investigadora de ciencia cerebral de la Universidad Estatal de Pensilvania, dijo que, aun cuando Neuralink usa un procedimiento innovador - la cirugía robótica - para implantar el dispositivo en el cerebro, nadie lo ha implantado antes en seres humanos y que aún queda mucho por averiguar. La cirugía cerebral "no es algo trivial", dijo, y señaló posibles riesgos, como hemorragia cerebral o convulsiones. "Pienso que debemos tener en cuenta que, aunque usan una forma novedosa para implantar el dispositivo, no sabemos si realmente será... un método seguro para los pacientes humanos". Señaló que los competidores de Neuralink planean utilizar sus dispositivos sólo para aplicaciones médicas, pero Musk ha dicho abiertamente que desea ir más allá de la medicina. Por ejemplo, indicó Cabrera, Musk ha hablado de implantes para las masas, los cuales permitirían que la gente grabe todo lo que le sucede y tenga acceso a esa información cuando lo desee, lo cual podría alarmar a algunas personas. "Sabemos que ha hecho declaraciones muy audaces", dijo. "Me preocupa que las personas no sopesen realmente las fortalezas y debilidades de la tecnología". ___ Ungar contribuyó a esta nota desde Columbia, Missouri. La videoperiodista Christine Nguyen contribuyó desde Houston, Texas. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

