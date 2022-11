Empleados del Twitter de Musk se preparan para despidos

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12417010" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Los empleados de Twitter se preparan para enterarse de despidos masivos bajo la reforma de la red social prevista por su nuevo propietario, Elon Musk. (Este informe está en inglés)

NUEVA YORK -- Los empleados de Twitter se preparaban el viernes para enterarse de despidos masivos bajo la reforma de la red social prevista por su nuevo propietario, Elon Musk. En una carta a los empleados difundida por diversos medios, la empresa dijo que cada empleado sabrá antes de las 9 de la mañana, hora del Pacífico (mediodía del este, 1600 GMT), si ha sido despedido. La carta no dijo cuántas personas perderían su empleo. Algunos empleados tuitearon el viernes por la mañana que ya no tenían acceso a sus cuentas en internet. La carta enviada por correo electrónico a los empleados dijo que la reducción de puestos de trabajo era "necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro". Los aproximadamente 7,500 empleados de Twitter preveían los despidos desde que Musk tomó las riendas de la empresa. Desde su primer día como dueño de la red, el multimillonario gerente general de Tesla despidió a los directivos principales, incluido el CEO Parag Agrawal. También despidió a la junta directiva y asumió como miembro único. El jueves por la noche, muchos empleados de Twitter utilizaron la red social para expresar su apoyo mutuo con mensajes que eran frecuentemente solo emojis de corazones azules para significar el pájaro azul que es el logotipo de la empresa. Hasta el jueves, Musk y Twitter no habían anunciado públicamente los despidos inminentes, a pesar de que la ley de notificación y recapacitación de trabajadores obliga a las empresas con al menos 100 empleados a revelar los despidos de 500 empleados o más, sea que la empresa cotiza en bolsa o no. Barry C. White, vocero del Centro de Capacitación de Trabajadores de California, dijo que la agencia no ha recibido tal notificación recientemente de Twitter. El jueves se presentó una demanda colectiva en la corte federal de San Francisco en nombre de cuatro empleados, la cual alega que Twitter tiene la intención de multiplicar los despidos y que ha violado la ley al no emitir el aviso obligatorio. Es una época difícil para las empresas de las redes sociales: se reduce la cantidad de publicidad y las más nuevas, principalmente TikTok, amenazan a las de la generación anterior, como Twitter y Facebook. Meta Platforms Inc., la empresa matriz de Facebook, registró recientemente su segundo desplome más grande en un trimestre y sus acciones han caído a su nivel más bajo desde 2015. También fueron decepcionantes los informes de ganancias de Alphabet, la empresa matriz de Google, e incluso de Microsoft. Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.