Elon Musk amenaza con expulsar de Twitter a impostores

Elon Musk dijo el domingo que Twitter suspenderá permanentemente de la plataforma a cualquier cuenta que se haga pasar por otra. (Este informe está en inglés)

BOSTON -- Elon Musk dijo el domingo que Twitter suspenderá permanentemente de la plataforma a cualquier cuenta que se haga pasar por otra. El nuevo propietario de la plataforma emitió su advertencia después de que algunas celebridades cambiaron sus nombres de pantalla, pero no el nombre de sus cuentas, y tuitearon como "Elon Musk" como respuesta a la decisión del empresario de ofrecer cuentas verificadas a cambio de una cuota de $8 dólares mensuales mientras al mismo tiempo despedía a una buena parte de la plantilla laboral de la compañía. "De ahora en adelante, cualquier cuenta de Twitter que se haga pasar por otra sin especificar claramente que es una 'parodia' quedará suspendida de forma permanente", escribió Musk. Aunque Twitter emitía advertencias antes de una suspensión, ahora que está ofreciendo "verificación a gran escala, no habrá advertencias". De hecho, "cualquier cambio de nombre" supondría una pérdida temporal de la marca de verificación, declaró Musk, el hombre más rico del mundo. La cuenta de la comediante Kathy Griffin fue suspendida el domingo después de que cambió su nombre de pantalla a Musk. Le dijo a un reportero de Bloomberg que también había usado la foto de perfil de Musk. "Supongo que no despidió a todos los moderadores de contenido", bromeó posteriormente Griffin en Mastodon, una plataforma de redes sociales en la que creó un perfil la semana pasada. La actriz Valerie Bertinelli de igual forma adoptó el nombre de pantalla de Musk, publicando una serie de tuits en apoyo a candidatos demócratas el sábado antes de retomar su verdadero nombre. "Muy bien, fue divertido y creo que dejé en claro mi punto", tuiteó posteriormente. Antes de todo esto, Bertinelli destacó el propósito original de la marca azul de verificación. Se le otorgaba sin costo alguno a personas cuya identidad era confirmada por empleados de Twitter; y una buena parte de las cuentas verificadas pertenecían a periodistas. "Simplemente significaba que tu identidad estaba verificada. A los embaucadores les costaba más trabajo suplantarte", dijo Bertinelli. "Pero ese ya no es el caso. ¡Buena suerte a todos!", añadió. Would you like to read this story in English? Click here

