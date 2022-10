Musk tuitea enlace a una teoría de conspiración infundada sobre el asalto al esposo de Nancy Pelosi

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12402657" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Elon Musk tuiteó el domingo un enlace a un rumor infundado sobre el asalto al esposo de Nancy Pelosi. (Este informe está en inglés)

SAN FRANCISCO -- Elon Musk tuiteó el domingo un enlace a un rumor infundado sobre el asalto al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, días después de que su adquisición de Twitter avivó las preocupaciones de que la red social dejara de intentar limitar la desinformación y el discurso de odio. El tuit de Musk, que borró poco después, incluía un enlace a un artículo de un sitio web radical, el Santa Monica Observer, un medio que había afirmado anteriormente que Hillary Clinton murió el 11 de septiembre y fue reemplazada por una doble. En este caso, el artículo recicló una afirmación infundada de que la vida personal de Paul Pelosi, el esposo de la presidenta, de alguna manera fue un factor en el ataque de un intruso la semana pasada en la casa del matrimonio en San Francisco, a pesar de que no hay pruebas que sustenten esa afirmación. Musk lo hizo en una respuesta a un tuit de Hillary Clinton. Su tuit había criticado a los republicanos por difundir en general "odio y teorías de conspiración locas" y decía: "Es impactante, pero no sorprendente, que la violencia sea el resultado". LEER | Asaltan a esposo de Nancy Pelosi en su casa; agresor gritaba, '¿dónde está Nancy?' EMBED <>More Videos En respuesta al tuit de Clinton, Musk publicó un enlace al artículo del Santa Monica Observer y añadió: "Existe una pequeña posibilidad de que haya más en esta historia de lo que parece". Los Angeles Times, la organización de noticias en el área del sur de California donde se encuentra el Observer, ha dicho que el Observer es "reconocido por las noticias falsas". La policía de San Francisco ha dicho que el sospechoso del ataque de la semana pasada, identificado como David DePape, de 42 años, irrumpió en la casa de la familia Pelosi en Pacific Heights el viernes por la mañana y se enfrentó a Paul Pelosi, exigiendo saber, como lo ha informado AP, "¿Dónde está Nancy?". Los dos hombres forcejearon por un martillo antes de que los agentes que respondieron a una llamada al número de emergencias 911 en la residencia vieran a DePape golpear a Paul Pelosi al menos una vez, dijo la policía. DePape fue detenido como sospechoso de intento de asesinato, abuso de ancianos y robo. Los fiscales tienen previsto presentar los cargos el lunes y esperan su comparecencia el martes. La policía señaló que el ataque fue "intencional" y no aleatorio, pero no ha declarado públicamente cuál es el motivo. Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.