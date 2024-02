EEUU no sólo evita una recesión, sino que crea cientos de miles de nuevos empleos

ARCHIVO -Un trabajador de Portland General Electric reemplaza un cable de alta tensión tras una tormenta en Lake Oswego, Oregón, el 16 de enero de 2024. (AP Foto/Jenny Kane, File) AP - AP

WASHINGTON (AP) -- Las empresas estadounidenses lograron una explosión sorprendente de contrataciones en el inicio de 2024 al crear 353,000 empleos en enero, en la señal más reciente de la capacidad de la economía para absorber las tasas de interés más altas en dos décadas. El informe del gobierno dado a conocer el viernes reveló que los empleos creados en enero -muchos más de los pronosticados por los economistas- superaron la cifra de por sí alta de 333,000 en diciembre. La tasa de desempleo permaneció en 3.7%, casi la más baja en medio siglo. Los sueldos también registraron un aumento asombroso en enero. La remuneración horaria promedio subió 0.6% con respecto a diciembre, el alza mensual más alta en casi dos años, y 4.5% con respecto a enero de 2023. El marcado incremento de las contrataciones y los sueldos podría complicar o demorar la intención de la Reserva Federal de empezar a reducir las tasas de interés en los próximos meses. Los aumentos más recientes indican que los empleadores están dispuestos a seguir contratando para responder al gasto de consumo sostenido. La campaña electoral, que está cobrando fuerza, depende en no poca medida de cómo se percibe la gestión económica del presidente Joe Biden. Las encuestas revelan una insatisfacción generalizada porque a pesar de que la inflación se ha frenado, la mayoría de los precios sigue por encima de los niveles de prepandemia. Con todo, algunos sondeos recientes muestran un aumento gradual de la aprobación pública. Esta semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que "la economía se desempeña bien, el mercado laboral sigue fuerte. El banco central dejó en claro que si bien se acerca el momento largamente esperado de reducir las tasas de interés, no tiene prisa en hacerlo. El informe de empleos del viernes indicó aumentos generalizados de las contrataciones en todos los sectores. Los servicios profesionales y empresarios, un rubro que incluye a gerentes y técnicos, agregaron 74,000 puestos. Las empresas de salud crearon 70,000, el comercio minorista 45,000, los gobiernos de todos los niveles 36,000 y los fabricantes 23,000. La tasa de desempleo ha sido inferior a 4% durante dos años consecutivos, la racha más larga desde la década de 1960. ___ El periodista de The Associated Press Christopher Rugaber contribuyó a este despacho.

