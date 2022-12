España está a punto de concluir su año más caluroso

Una mujer sostiene un paraguas para protegerse del sol durante un día caluroso en Madrid, España, el lunes 18 de julio de 2022. (Foto AP/Manu Fernández, Archivo) AP

MADRID -- España está a punto de concluir su año más caluroso registrado, informó el miércoles el servicio meteorológico de la nación. La Agencia Nacional de Meteorología dijo que los datos preliminares indican que 2022 terminará con temperaturas diarias promedio superiores a 15 grados Centígrados (59 Fahrenheit) por primera vez desde que comenzaron los registros en 1961. Los cuatro años más cálidos registrados en España se han producido desde 2015, dijo. El servicio añadió que, incluso con las lluvias recientes, España también está lista para registrar uno de sus años más secos. Solo 2005 y 2017 tuvieron menos precipitaciones en este punto del calendario. Europa ha sufrido un año excepcionalmente seco y caluroso que ha favorecido incendios forestales, dañado el rendimiento de los cultivos y provocado restricciones de agua. Autoridades y expertos europeos vinculan el clima extremo con el cambio climático.

