Republicanos advierten a tiendas sobre píldoras abortivas

Cajas de la píldora abortiva mifepristona en un centro de salud reproductiva en Tuscaloosa, Alabama, el 16 de marzo de 2022. (Foto AP /Allen G. Breed) AP

SAN LUIS -- Los fiscales generales en 20 estados de Estados Unidos gobernados por conservadores advirtieron el miércoles a CVS y Walgreens que podrían enfrentar consecuencias legales si venden píldoras abortivas por correo en esos estados. La carta del fiscal general republicano de Missouri, Andrew Bailey, a las empresas farmacéuticas contaba con las firmas de otros 19 fiscales generales, y advierte que la venta de píldoras abortivas viola la ley en varios estados. Missouri es uno de los estados que aplicó severas restricciones al aborto el año pasado, luego que la Corte Suprema anuló el fallo que otorgaba a las mujeres el derecho a decidir sobre su embarazo. Bailey no especificó qué medidas legales tomaría si las tiendas comienzan a vender píldoras abortivas por correo en Missouri. "Aplicaré las leyes tal como están redactadas", expresó Bailey en un comunicado, en respuesta a preguntas de The Associated Press. "Ello incluye leyes que protegen la salud de mujeres y sus hijos sin nacer. La norma de la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos) viola directamente la ley federal, y los burócratas no electos de la FDA no tienen autoridad para cambiar las leyes de Missouri. Los representantes elegidos del pueblo han hablado del tema del aborto en nuestro estado, y lucharemos para defender esa posición en los tribunales". Diecinueve estados han impuesto restricciones a las píldoras, pero está un curso una pugna judicial sobre si tienen el poder de hacerlo en contradicción a las normas aprobadas por la FDA. Un médico y una compañía fabricante de la píldora mifepristona presentaron demandas separadas el mes pasado para anular prohibiciones en Carolina del Norte y Virginia Occidental. Durante más de 20 años, la FDA limitó el envío de la píldora a ciertos consultorios debido a preocupaciones sobre efectos secundarios. Pero desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la agencia levantó algunas restricciones, eliminando el requerimiento de que la paciente venga en persona y permitiendo que farmacias la vendan en sus locales. Por lo menos una demanda presentada por oponentes del aborto argumenta que la FDA se ha excedido al aprobar la píldora. Un vocero de Walgreens dijo que la compañía actualmente no está vendiendo mifepristona, aunque está trabajando para lograr la aprobación mediante un proceso de certificación de la FDA que les exige a las farmacias cumplir ciertos estándares de envío, rastreo y almacenamiento confidencial de registros. ___________________________________ Contribuyeron a esta nota los corresponsales Geoff Mulvihill en Filadelfia y Matthew Perrone en Washington, D.C.

