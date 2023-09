Institutos presidenciales de Hoover a Obama advierten sobre fragilidad de la democracia en EEUU

La Fundación Eisenhower, que optó por no firmar, dijo en un comunicado enviado por email a la Associated Press: "La Fundación Eisenhower se ha negado respetuosamente a firmar esta declaración. Sería la primera declaración común que los centros y fundaciones presidenciales hayan emitido como grupo, pero no se ha realizado una discusión colectiva al respecto, solo una invitación a firmar".

