EEUU impone sanciones a aerolínea iraquí y a Hamás

By FATIMA HUSSEIN y ABBY SEWELL Monday, January 22, 2024







La sede del Departamento del Tesoro en Washington, el 4 de mayo de 2021. (Foto AP /Patrick Semansky) AP - AP

WASHINGTON (AP) -- Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la aerolínea iraquí Fly Baghdad y a su CEO, acusándoles de asistir al ala militar iraní, y además impuso una quinta ronda de sanciones contra el grupo palestino Hamás por abuso de criptomonedas a partir del ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel. Las sanciones ocurren cuando la campaña militar israelí en la Franja de Gaza continúa -cobrando la vida de hasta ahora 25.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza- y al tiempo que las milicias con respaldo iraní en Irak lanzan ataques contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Al imponer las sanciones, el Departamento del Tesoro afirmó que Fly Baghdad y su CEO Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani han dado asistencia al ala militar iraní y a sus milicias afines en Irak, Siria y Líbano. No fue posible contactar a un representante de la aerolínea para pedirle comentarios al respecto. "Irán y sus milicias afines han tratado de abusar de las economías regionales y usan negocios con apariencia legítima para disfrazar su financiamiento y facilitar sus ataques", dijo en un comunicado el subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson. "Estados Unidos seguirá entorpeciendo las actividades ilícitas de Irán orientadas a socavar la estabilidad de la región". Las sanciones le prohíben a las personas y entidades sancionadas tener acceso a cualquier propiedad o cuenta bancaria que tengan en Estados Unidos, y le prohíben a todo estadounidense hacer negocios con ellos. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro también designó a tres líderes y partidarios de una milicia pro-Irán en Irak, Kataib Hezbollah, así como una empresa a la que acusa de transferir y lavar dinero para la organización. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás, una agrupación de milicias con respaldo iraní en Irak, llamándose la Resistencia Islámica en Irak, ha lanzado ataques contra bases estadounidenses en Irak y Siria. El grupo explica que los ataques son en represalia por el respaldo estadounidense a Israel y para lograr la salida de las fuerzas estadounidenses de Irak. La mayoría de los ataques han errado al blanco o han sido interceptados, pero el sábado una andanada de misiles lanzados contra la base aérea Al-Asad en el oeste de Irak hirió a varios estadounidenses y a un militar iraquí apostado allí. Algunas de las milicias iraquíes con respaldo iraní, incluyendo Kataib Hezbollah, operan oficialmente bajo control de las fuerzas iraquíes como parte de una coalición conocida como las Fuerzas de Movilización Popular, que fueron un actor importante en la lucha contra el grupo Estado Islámico cuando invadió partes de Irak y Siria. En la práctica, sin embargo, operan mayormente fuera de todo control estatal.

