Comandos de EEUU incautan arman iraníes que iban a rebeldes en Yemen

By JON GAMBRELL Tuesday, January 16, 2024 4:22PM







Foto distribuida por el Mando Central de las fuerzas armadas de EEUU muestra un bote que transportaba componentes de misiles de fabricación iraní con destino a los hutíes yemeníes. AP - AP

JERUSALÉN (AP) -- Comandos SEAL de la armada estadounidense incautaron componentes de misiles de fabricación iraní y otras armas de un buque con destino a los rebeldes hutíes en Yemen. Dos comandos desaparecieron durante la operación, informó el mando estadounidense el martes. La marina estadounidense y sus aliados han incautado varios cargamentos de armas con destino a los rebeldes, cuyos ataques amenazan el comercio global en el mar Rojo y el golfo de Adén debido a la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Los componentes incautados son del tipo utilizado en esos ataques. Los ataques hutíes y las represalias estadounidenses han elevado las tensiones en todo el Oriente Medio. Irán ha atacado a Irak y Siria con misiles balísticos. La incursión SEAL se realizó el jueves pasado en el mar Arábigo. Los comandos atacaron desde el buque USS Lewis B. Puller con apoyo de drones y helicópteros, dijo el Mando Central. Hallaron componentes de misiles balísticos y de crucero, artefactos de propulsión y guía y ojivas, dijo el Mando Central. También hallaron componentes para la defensa antiaérea. "El análisis inicial indica que las mismas armas han sido empleadas por los hutíes para amenazar y atacar a marineros inocentes en los buques mercantes internacionales que transitan por el mar Rojo", dijo el Mando Central en un comunicado. Imágenes distribuidas por las fuerzas armadas y analizadas por The Associated Press muestran componentes similares a motores de cohetes. También muestran lo que parece ser un misil de crucero con un pequeño motor turbo, del tipo que usan los hutíes e Irán. La marina estadounidense hundió el buque que llevaba las armas por considerarlo inseguro, dijo el Mando Central. Los 14 tripulantes quedaron detenidos.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.