Exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, abandona candidatura presidencial tras caucus de Iowa

By ANDREW DeMILLO Tuesday, January 16, 2024 11:09PM







El precandidato republicano, el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, habla durante un sitio de caucus en Clive, Iowa, el lunes 15 de enero de 2024. (AP Foto/Andrew Harnik) AP - AP

LITTLE ROCK, Arkansas (AP) -- El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, abandonó su candidatura para la presidencia por el Partido Republicano el martes, poniendo fin a un intento para llegar a la Casa Blanca que sirvió para recordar una época anterior del partido, pero que no logró resonar ante el dominio de Donald Trump. La salida de Hutchinson se produjo un día después de que terminó en sexto sitio en los caucus de Iowa, muy por detrás de Trump y de otros rivales importantes, pero también de Ryan Binkley, un pastor que no logró calificar para ninguno de los debates. Hutchinson era el último candidato del Partido Republicano que estaba dispuesto a medirse directamente con Trump. "Felicito a Donald J. Trump por su victoria anoche en Iowa y a los otros candidatos que compitieron y consiguieron apoyo de los delegados", dijo Hutchinson en un comunicado. "Hoy, suspendo mi campaña para presidente y regreso a Arkansas. Mi mensaje de ser un republicano con principios y experiencia y de ser alguien que dice la verdad sobre el actual favorito no fue comprado en Iowa". Durante la campaña, Hutchinson no registró más allá de un sólo punto porcentual en la mayoría de las encuestas y atrajo pequeños grupos de personas incluso cuando el campo de candidatos republicanos se redujo de más de una decena a un puñado. Otro competidor, el empresario de biotecnología, Vivek Ramaswamy, abandonó la contienda el lunes por la noche tras terminar cuarto en Iowa.

