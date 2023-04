Familiares despiden a migrantes en Guatemala y Honduras

Una fotografía en la que aparecía el migrante junto a su esposa, colocada en la puerta de la entrada de la sala de una humilde vivienda, acompañaba el velorio de su cuerpo. "Papito, regresa papito", le gritaban sus hijas. El hombre deja en orfandad a cinco niñas y un niño. Sus hijas menores no pararan de llorar pidiendo que se levantara y que no las dejara solas.

Las familias de los migrantes guatemaltecos piden no solo que haya justicia sino además un resarcimiento por lo sucedido, pues sus parientes no pretendían quedarse en México. "No les estaban robando nada de su país, simplemente estaban pasando", recalcó Rojché sobre que el destino final era Estados Unidos.

