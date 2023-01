FIFA suspende a 4 jugadores de Uruguay por caos en Mundial

ARCHIVO - Foto del 2 de diciembre del 2022, Edinson Cavani discute con el árbitro alemán Daniel Daniel Siebert al final del encuentro ante Ghana en la Copa Mundial. AP

ZURICH, Suiza -- La FIFA suspendió el viernes por cuatro encuentros cada uno a los uruguayos Fernando Muslera y José María Giménez por confrontar de manera agresiva a los árbitros cuando el equipo fue eliminado el mes pasado de la Copa Mundial. Los veteranos Edinson Cavani y Diego Godín también tendrán que cumplir un duelo de suspensión en el próximo encuentro de Uruguay, indicó la FIFA al anunciar los veredictos disciplinarios. Los jugadores además deberán de realizar servicio comunitario en proyectos de fútbol y pagar una multa de 20,000 francos suizos ($21,600 dólares), añadió la FIFA. Los disturbios surgieron cuando Uruguay no pudo avanzar a los octavos de final en Qatar a pesar de que superó 2-0 a Ghana en el último encuentro de la fase de grupos el dos de diciembre. Además la Federación de Fútbol de Uruguay fue multada 50,000 francos suizos ($54,000 dólares) y deberá cerrar el estadio para un partido de casa. El juzgado de la FIFA determinó que la Federación es responsable "del comportamiento discriminatorio de sus aficionados, así como de la conducta inadecuada, el comportamiento ofensivo e inadecuado y el incumplimiento de los principios de la deportividad de los miembros de su selección nacional". Los jugadores de Uruguay confrontaron al árbitro alemán Daniel Siebert antes del silbatazo final en el Estadio Al Janoub. Argumentaron que Uruguay debió recibir un penal en el tiempo añadido. Con otro gol Uruguay hubiera avanzando a la ronda de octavos de final en lugar de Corea del Sur. Cavani, Godín y Muslera disputaban su cuarta Copa Mundial y Giménez su tercera.

