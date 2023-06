Celebran 'día sin inmigrantes' en Florida para protestar por nuevas restricciones

El mes pasado, el grupo por los derechos civiles de los latinos LULAC emitió una recomendación para que los hispanos se abstengan de viajar al estado, advirtiendo que la nueva ley margina a las comunidades migrantes y es inmoral. Otros grupos por los derechos civiles, entre ellos la NAACP y Human Rights Campaign, también han recomendado no viajar a Florida, argumentando que las nuevas leyes y políticas de DeSantis y los legisladores republicanos son "abiertamente hostiles hacia los afroestadounidenses, personas de color e individuos LGTBQ+".

