Reclutadores de Florida acudieron a iglesia católica de Texas en busca de migrantes

La oficina de DeSantis ha enfatizado que su contratista llevó de forma segura a los migrantes a Caridades Católicas de Sacramento Inc., la cual se ubica en la diócesis de California. La organización benéfica no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de la AP.

Le dijo que no fuera porque era una farsa, que no había empleo ni alojamiento ni comida, que simplemente los habían dejado en medio de la nada, en una iglesia, y que nadie sabía lo que estaba pasando, de acuerdo con Maynard.

"Si lo que se pretende es ayudar a una persona que necesita llegar a un determinado destino donde tiene un patrocinador, donde tiene un trabajo o algo por el estilo, es un acto admirable", dijo Seitz. "Pero si se les traslada simplemente para utilizarlos con fines políticos, es repudiable. Se está llevando a una persona que ya lo ha perdido todo, todo. No tienen nada, ni siquiera una nación que puedan llamar realmente suya porque han tenido que huir de ella. Y luego son utilizadas para sus propios fines: Eso no es moralmente aceptable".

"Sin entrar en detalles políticos, parece claro que fueron utilizados no por la preocupación por los migrantes, sino como parte de un esfuerzo por dejar en claro una postura política", dijo el obispo Mark Seitz a The Associated Press el miércoles.

