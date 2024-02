El Fondo Monetario Internacional mejora su pronóstico para la economía mundial de este año

By PAUL WISEMAN Thursday, February 1, 2024 11:15PM







Trenes estacionados afuera de una estación en Fráncfort, Alemania, el 24 de enero de 2024, durante una huelga. (Foto AP/Michael Probst) AP - AP

WASHINGTON -- El Fondo Monetario Internacional ha mejorado su pronóstico para la economía mundial para este año, vaticinando un crecimiento resiliente encabezado por Estados Unidos y una inflación más lenta. En su pronóstico más reciente, el organismo de 190 países dijo el martes que ahora espera un crecimiento económico mundial de 3.1% para este año, sin cambio respecto de 2023 pero mejor que el 2.9% que pronosticó en octubre. La inflación mundial, vaticinó el organismo, deberá bajar de 6.8% en 2023 a 5.8% en 2024 y 4.4% en 2025. En las economías más avanzadas, calcula, la inflación bajará este año a 2.6% y el próximo a 2%, la meta que se han fijado la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales. La combinación de crecimiento sostenido y menor inflación ha suscitado esperanzas de un "aterrizaje suave", es decir, una disminución de la actividad económica suficiente para inhibir la inflación, pero sin causar una recesión. "Estamos ahora en el descenso final hacia un aterrizaje suave", declaró a reporteros Pierre-Olivier Gourinchas, el principal economista del FMI, previo a la publicación del reporte. El pronóstico de crecimiento económico mundial para este año y el próximo (3.2%) es menor al promedio de 3.8% registrado entre 2000 y 2019. Eso se debe en parte a que los bancos centrales del mundo han estado aumentando las tasas de interés para combatir la inflación, y los más altos costos del crédito han frenado el gasto y las inversiones. Gourinchas dijo que espera repercusiones económicas "relativamente limitadas" a los ataques contra la navegación comercial mundial por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Los ataques han obligado a los buques que llevan productos entre Asia y Europa a evitar navegar por el Canal de Suez y tomar la vía más larga por la punta sur de África, lo que causa demoras y más gastos de carga. Pero Gourinchas dijo que, por ahora, las interrupciones no parecen ser "una fuente importante de inflación por escasez de oferta", como ocurrió en 2021 y 2022 debido a trabas en las cadenas de suministros. Para Estados Unidos, la economía más grande del mundo, el FMI mejoró significativamente su estimado de crecimiento para este año: a 2.1%, comparado con el 1.5% que había vaticinado hace tres meses. La economía estadounidense se expandió en 2.5% en 2023 tras un inesperado repunte a fin de año provocado por consumidores dispuestos a gastar más a pesar del mayor costo del crédito. El FMI también mejoró su pronóstico para la aletargada economía china. La segunda mayor economía del mundo, vaticina ahora el organismo, crecerá 4.6% este año, más que el 4.2% que había vaticinado en octubre, pero menos del 5.2% registrado en 2023. El gasto público en China ha compensado por un colapso del mercado de bienes raíces.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.