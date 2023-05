'Ahora o nunca': Migrantes se apresuran a cruzar frontera con EEUU antes de que expire el Título 42

Los periodistas de The Associated Press Colleen Long y Rebecca Santana en Washington, D.C.; Christopher Sherman en la Ciudad de México; Gerardo Carrillo en Matamoros, México; María Verza en Ciudad Juárez, México; Anita Snow en Phoenix; Nick Riccardi en Denver; Morgan Lee en Santa Fe, Nuevo México; Giovanna Dell'Orto en El Paso; y Elliot Spagat en Tijuana, México, contribuyeron para este despacho.

En una medida para descongestionar las abrumadas instalaciones de detención, los agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron el miércoles la orden de comenzar a liberar a algunos migrantes con instrucciones de que se presenten en una oficina de inmigración en Estados Unidos en un plazo de 60 días, informó un funcionario estadounidense. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y proporcionó la información a The Associated Press bajo condición de anonimato.

