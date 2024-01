Dron enemigo que mató a soldados de EEUU en Jordania fue confundido con uno de EEUU, dice reporte

By LOLITA C. BALDOR. AAMER MADHANI y ZEKE MILLER Tuesday, January 30, 2024







Esta imagen satelital muestra una base militar estadounidense conocida como Torre 22 en el noreste de Jordania, el 12 de octubre de 2023. (Planet Labs PBC vía AP) AP - AP

WASHINGTON (AP) -- Las fuerzas estadounidenses podrían haber confundido a un dron enemigo con uno propio y dejarlo que continuara su trayectoria hacia una base en el desierto de Jordania, donde mató a tres soldados de Estados Unidos e hirió a decenas más, informaron funcionarios el lunes. Los detalles sobre el ataque del domingo salen a la luz mientras el presidente Joe Biden realiza un complicado acto de equilibrismo. Por un lado, culpa a Irán y procura responder de manera contundente, y por el otro trata de evitar que el conflicto en Gaza se agrave aún más. El dron enemigo volaba a baja altura al mismo tiempo que un dron estadounidense volvía a la pequeña base conocida como Torre 22, según un informe preliminar mencionado por dos funcionarios, quienes insistieron en mantener el anonimato al no estar autorizados a comentar al respecto. Como resultado, no hubo intento alguno de derribar el dron enemigo, que alcanzó la base. Uno de los remolques en los que duermen los soldados recibió la mayor parte del impacto, mientras que los demás sufrieron daños limitados a causa de la explosión y los escombros. Además de los soldados que perdieron la vida, el Pentágono informó que más de 40 elementos resultaron heridos durante el ataque, la mayoría de ellos con golpes, cortadas, lesiones cerebrales y heridas similares. Ocho de ellos fueron evacuados, incluidos tres que fueron trasladados al Centro Médico Regional Landstuhl en Alemania. Se tiene previsto que los otros cinco, quienes sufrieron heridas cerebrales menores, regresen al servicio activo. Cuando se le preguntó si el no haber derribado el dron enemigo fue un "error humano", la portavoz del Pentágono Sabrina Singh respondió que el Mando Central de Estados Unidos seguía analizando el asunto. El Pentágono identificó a los fallecidos como el sargento William Jerome Rivers, de 46 años y oriundo de Carrollton, Georgia; el especialista Kennedy Ladon Sanders, de 24 y originario de Waycross, Georgia; y la especialista Breonna Alexsondria Moffet, de 23 años y originaria de Savannah, Georgia. Los tres reservistas del Ejército fueron asignados a la 718va Compañía de Ingeniería, el 926to Batallón de Ingeniería y la 926ta Brigada de Ingeniería en Fort Moore, Georgia. La explicación sobre cómo fue que el dron enemigo evadió las defensas antiaéreas de Estados Unidos fue dada a conocer mientras la Casa Blanca señalaba el lunes que no pretende ir a la guerra con Irán, incluso cuando Biden se comprometió a ejercer represalias. El gobierno demócrata cree que Teherán fue el responsable del atentado. Biden se reunió con asesores de seguridad nacional en la Sala de Manejo de Emergencias de la Casa Blanca para examinar los acontecimientos más recientes y la posible respuesta. "Aquí no hay una respuesta fácil", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. "Y es por eso que el presidente se encuentra reunido con su equipo de seguridad nacional, sopesando las opciones que tiene". El audaz ataque, que el gobierno de Biden atribuye a aliados de Irán que se encuentran en su territorio, se suma a la complejidad de una situación de por sí tensa en Oriente Medio mientras Washington trata de evitar que la guerra entre Israel y Hamás se convierta en un conflicto que se extienda por la región. "Ni el presidente ni yo toleraremos ataques contra las fuerzas estadounidenses, y tomaremos todas las acciones que sean necesarias para defender a Estados Unidos y a nuestros soldados", dijo el secretario de Defensa Lloyd Austin durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el Pentágono. El ataque con dron fue uno de decenas contra soldados estadounidenses en Oriente Medio desde que Hamás irrumpió en Israel el 7 de octubre y desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Pero es el primero en el que soldados de Estados Unidos pierden la vida. ___ Los periodistas de The Associated Press Qassim Abdul-Zahra en Bagdad; Jon Gambrell en Jerusalén; y Geir Moulson en Berlín contribuyeron a este despacho.

