Gavin Newsom rechaza la ley de kindergarten obligatorio en California

SACRAMENTO, Calif. (KABC) -- El gobernador de California, Gavin Newsom, ha rechazado el kindergarten obligatorio. Y aunque el gobernador ha apoyado una legislación similar en el pasado, ahora dice que es demasiado costosa.

Para muchos niños, el kindergarten es la primera educación organizada que recibirán. Esta es una ventaja importante para el aprendizaje que, según los expertos, conduce a más éxitos educativos en el futuro.

Hace solo un año y medio, los maestros aplaudieron cuando Newsom anunció un plan para proporcionar un kindergarten de transición gratuito para todos los niños de 4 años en California.

Pero ahora el gobernador está frenando financieramente la expansión de la educación temprana. Newsom vetó un proyecto de ley que podría haber hecho obligatorio el kindergarten en California.

La senadora estatal, Susan Rubio, fue la autora del proyecto de ley que el gobernador vetó.

Antes de unirse a la legislatura, Rubio pasó 17 años como maestra de escuela pública en Baldwin Park y Monrovia. Ella dice que entre el 90% y el 95% de los niños de California ya asisten al kindergarten, pero que los pocos que no lo hacen son a menudo los que más lo necesitan.

Newsom emitió una declaración escrita explicando que el estado no tiene ese tipo de dinero en su presupuesto.

"Con nuestro estado enfrentando ingresos más bajos a los que se esperaban durante los primeros meses de este año fiscal, es importante mantener la disciplina cuando se trata de gastar dinero", dijo.

Por su parte, Rubio dice que seguirá luchando por el kindergarten obligatorio.

