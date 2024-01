Lista completa de ganadores de los Globos de Oro

Cillian Murphy recibe el premio a mejor actor en una película de drama por "Oppenheimer" en la 81a edición de los Globos de Oro el 7 de enero de 2024 (Sonja Flemming/CBS via AP) AP - AP

BEVERLY HILLS, Calif. -- Lista de ganadores de la 81a edición de los Globos de Oro otorgados el domingo en Beverly Hills, California. CINE -Mejor película de drama: "Oppenheimer". -Mejor película musical o de comedia: "Poor Things". -Logro cinematográfico y de taquilla: "Barbie". -Mejor director: Christopher Nolan "Oppenheimer". -Mejor actriz, drama: Lily Gladstone "Killers of the Flower Moon". -Mejor actor, drama: Cillian Murphy "Oppenheimer". -Mejor actriz, musical o comedia: Emma Stone "Poor Things". -Mejor actor, musical o comedia: Paul Giamatti "The Holdovers". -Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph "The Holdovers". -Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. "Oppenheimer". -Mejor película en lengua extranjera: "Anatomie d'une chute" ("Anatomía de una caída"). -Mejor cinta animada: "Kimitachi wa d ikiru ka"("El chico y la Garza"). -Mejor guion: "Anatomie d'une chute". -Mejor música original: "Oppenheimer". -Mejor canción original: "What Was I Made For?", Barbie. TELEVISIÓN -Mejor serie de drama: "Succession". -Mejor actriz, serie de drama: Sarah Snook "Succession". -Mejor actor, serie de drama: Kieran Culkin, "Succession". -Mejor serie de comedia o musical: "The Bear". -Mejor actriz, serie de comedia o musical: Ayo Edebiri, "The Bear". -Mejor actor, serie de comedia o musical: Jeremy Allen White, "The Bear". -Mejor serie limitada o película hecha para TV: "Beef". -Mejor actriz de serie limitada, serie de antología o película para televisión: Ali Wong "Beef". -Mejor actor de serie limitada, serie de antología o película para televisión: Steven Yeun "Beef". -Mejor actriz de reparto de televisión: Elizabeth Debicki "The Crown". -Mejor actor de reparto de televisión: Matthew Macfadyen "Succession". -Mejor actuación de comedia de monólogos en televisión: Ricky Gervais, "Armageddon".

