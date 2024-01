Biden acelera plan de condonación de préstamos estudiantiles

ARCHIVO - El presidente Joe Biden habla sobre la condonación de préstamos estudiantiles en la Casa Blanca, 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Evan Vucci, File) AP - AP

WASHINGTON (AP) -- El gobierno del presidente Joe Biden empezará a condonar algunos préstamos estudiantiles en febrero como parte de un nuevo plan de reembolsos que entra en vigencia con casi seis meses de anticipación. La condonación de los préstamos estaba prevista para comenzar en julio bajo el nuevo plan de reembolsos SAVE, pero se lo anticipará para beneficio adicional de los prestatarios, dijo Biden el viernes. Se trata de "actuar lo antes posible para dar un respiro a una mayor cantidad de beneficiarios" a fin de que dejen atrás su deuda estudiantil, explicó el presidente demócrata en un comunicado. Los beneficiarios de la condonación serán los inscritos en el plan SAVE si sus préstamos para asistir a la universidad eran inferiores a $12,000 dólares y si han efectuado pagos durante al menos 10 años. El Departamento de Educación indicó que de momento desconoce cuántos serán los beneficiarios de la condonación en febrero. Biden anunció el nuevo plan de reembolsos el año pasado junto con otra medida para condonar préstamos de hasta $20,000 dólares para millones de estadounidenses. La Corte Suprema anuló su plan de condonación generalizada, pero hasta el momento el plan de reembolsos no ha llegado a ese nivel de indagación judicial. Los legisladores republicanos intentaron bloquear el nuevo plan de reembolsos el año pasado por medio de una ley y una resolución, pero fracasaron. La condonación anticipada fue blanco de fuertes críticas republicanas, que la calificaron de intento de ganar votos para la elección presidencial de 2024. La legisladora republicana Virginia Foxx, quien preside la Comisión de Educación y Personal Laboral de la cámara baja, dijo que "echará aún más queroseno sobre las llamas de la deuda estudiantil". El nuevo plan de reembolsos es mucho más generoso que los planes basados en los ingresos a los cuales busca reemplazar. Los planes anteriores ofrecían la condonación después de 20 a 25 años de pagos, mientras que el nuevo plan la ofrece tras 10 años. También reduce los pagos mensuales para millones de prestatarios. Los que recibieron préstamos superiores a 12.000 dólares podrán aspirar a la condonación, pero en un plazo más largo. Por cada $1,000 dólares por encima de los $12,000 agrega un año más de pagos a los 10. El período máximo de reembolsos es de 20 años para los que recibieron préstamos para la licenciatura y de 25 años para los préstamos de posgrado. El gobierno dice que la condonación de febrero ayudará sobre todo a los que asistieron a colegios comunitarios, que generalmente cuestan menos que las universidades de cuatro años. Se trata de dar a los estudiantes de colegios comunitarios "una vía más rápida a la condonación de la que podían tener antes", dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona.

