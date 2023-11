Los Grammy se quedan sin K-pop, con poco country y casi sin música regional mexicana

LOS ANGELES -- Con nuevas categorías, SZA y "Barbie", hay mucho de qué hablar sobre las nominaciones a los Grammy 2024. ¿Quién no pasó el corte? ¿Cuáles fueron las sorpresas? ¿Hubo desaires? Vamos a ver.

¿SANGRE NUEVA?

Hay muchas cosas agradables de las nominaciones para la 66 edición de los Grammy, y otras que nos confunden un poco. Reneé Rapp, Peso Pluma y PinkPantheress están ausentes de la categoría de mejor artista nuevo a pesar de tener años notables. "Snow Angel" de Rapp fue el álbum debut en solitario más importante de una artista femenina este año.

Rapp y PinkPantheress quedaron excluidas y Peso Pluma sólo obtuvo una nominación: mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejana) por su tercer álbum de estudio, "Génesis".

LATINOS AUSENTES

De hecho, en un año dominado por la música mexicana en las listas de popularidad, sorprende no ver nominaciones para Eslabón Armado o Grupo Frontera, particularmente por sus temas "Ella baila sola" con Peso Pluma y "un x100to" con Bad Bunny, respectivamente. Natanael Cano y Fuerza Regida también están notablemente ausentes.

Este año, sólo hay tres nominados a mejor álbum de música urbana latina, porque la categoría recibió menos de 40 obras para su consideración, y representa la única nominación de Karol G, por su histórico álbum de 2023 "Mañana será bonito".

SIN COUNTRY EN EL PAÍS

Sin duda, la música country ha tenido un gran año 2023. En julio, los artistas country ocuparon los tres primeros lugares de la lista Hot 100 por primera vez: Controversy elevó "Try That In a Small Town" de Jason Aldean al número 1, seguido por "Last Night" de Morgan Wallen y la versión de Luke Combs de "Fast Car" de Tracy Chapman.

Además, durante el verano, el cantante de country Oliver Anthony Music se convirtió en el primer artista en debutar en la cima del Hot 100, con el tema viral "Rich Men North of Richmond". El dominio de Aldean y Anthony no duró mucho. Combs sí obtuvo una nominación al Grammy a la mejor interpretación country solista, pero Wallen se destaca como una exclusión obvia.

Aunque "Last Night" está nominada a mejor canción country, un premio a los compositores, el propio Wallen no lo está a pesar de tener un año exitoso. Su más reciente álbum, "One Thing at a Time", había pasado 16 semanas en la cima de las listas de popularidad hasta el 14 de octubre, lo que significa que ha mantenido el primer puesto durante casi el 40% del año... y su álbum fue lanzado en marzo.

Esta no es la primera vez que Wallen está ausente de las nominaciones. En 2021, después de que surgiera un video de él usando un insulto racial, fue descalificado o limitado de varias entregas de premios y no recibió nominaciones al Grammy por su éxito de ventas "Dangerous: The Double Album".

EL K-POP SE QUEDÓ FUERA

El período de elegibilidad iba del 1 de octubre de 2022 al 15 de septiembre de 2023, lo que significa que bastantes pesos pesados del K-pop podrían haber sido nominados: TOMORROW X TOGETHER, Stray Kids y el grupo de chicas NewJeans. Pero no fue así.

Los tres tuvieron lanzamientos que alcanzaron el número 1 en la lista Billboard 200: "The Name Chapter: Temptation" de TXT en febrero, "Maxident" de Stray Kids y "Get Up" de NewJeans.

Algunos especialistas creían que NewJeans podría obtener una nominación a mejor artista nuevo, lo que las habría convertido en el primer grupo de chicas de K-pop en recibir una nominación al Grammy. Podrían haber sido ellas, o el grupo de chicas Fifty Fifty, cuyo pegajoso sencillo pop "Cupid" estuvo por todas partes en TikTok este verano; se volvieron tan omnipresentes que incluso aparecieron en la banda sonora de la película "Barbie".

Sin embargo, después del anuncio del viernes, BTS sigue siendo el único grupo de K-pop en recibir una nominación al Grammy. Y aunque han recibido cinco nominaciones, no han ganado ningún Grammy.

¿DÓNDE ESTÁ EL PRÍNCIPE ENRIQUE?

Para disgusto de los fans de la lectura de Michelle Williams a las memorias de Britney Spears "The Woman in Me" ("Britney Spears: La mujer que soy"), la actriz no será elegible para el premio a mejor audiolibro, narración y grabación de narración. Eso sería una posibilidad en 2025.

Pero quizás lo más impactante de todo es la omisión del príncipe Enrique, cuyo libro de memorias "Spare" ("Spare: En la sombra") vendió más de 3,2 millones de ejemplares a nivel mundial en tan sólo una semana. El miembro de la realeza británica narró el audiolibro, pero no recibió una nominación. En cambio fueron nominados Meryl Streep, William Shatner, Rick Rubin, el senador Bernie Sanders y Michelle Obama.

EL HIP HOP Y SU AUSENCIA CONSTANTE EN LOS GRAMMY

El informe de fin de año de Luminate 2022 encontró que el R &B/hip-hop es el género más popular de Estados Unidos y representa la mayor cantidad de streaming bajo demanda en el país, además de tener la mayor proporción del consumo total de álbumes. Pero este año ha habido pocos lanzamientos dominantes de hip hop y ningún rapero pudo encabezar la lista Billboard 200 hasta que "Utopia" de Travis Scott salió en agosto. En los Grammy, Scott sólo obtuvo una nominación a mejor álbum de rap.

En la lista también falta Gunna, cuyo álbum de 2023 "A Gift & a Curse" fue enorme. Está claro que algunos de los mayores éxitos del género fueron llevados a categorías específicas de rap (como "All My Life" de Lil Durk con J. Cole o "Just Wanna Rock" de Lil Uzi Vert).

SALUD A MONÉT

Si hay algo por lo que destapar botellas son las siete nominaciones de Victoria Monét. La cantautora de R &B no es ajena a los Grammy, pero en esta ocasión es diferente. Monét fue nominada como productora a álbum del año en los Grammy 2020, por su trabajo en "Thank U, Next" de Ariana Grande. En ese entonces era conocida como creadora de éxitos de Grande y Chloe x Halle, aunque siempre ha sido alguien a quien observar como solista.

Esta vez, es la única nominada en las categorías principales que también compite como mejor artista nuevo. Monét también obtuvo nominaciones a grabación del año y mejor canción de R &B por su brillante y estridente "On My Mama", mejor interpretación de R &B y mejor interpretación de R &B tradicional. Su lanzamiento de 2023, "Jaguar ll", está nominado a mejor álbum de R &B y mejor ingeniería de álbum, no clásico.

MUJERES, ¡ALELUYA!

La mejor historia de las nominaciones a los Grammy 2024, por supuesto, es cuántas mujeres están representadas en las categorías principales.

Las mujeres son también de las más nominadas, incluyendo a Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo. En las categorías de grabación y álbum del año el único hombre nominado es Jon Batiste.