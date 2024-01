Gripe aviar devasta granjas en California; brotes afectan a la industria avícola

Trabajador carga cajas de huevo, en la planta procesadora Sunrise Farms en Petaluma, California, donde se produjo un brote de gripe aviar en semanas recientes. (AP Foto/Terry Chea) AP - AP

PETALUMA, Calif. (AP) -- El mes pasado, Mike Weber recibió la noticia que todo granjero avícola teme: sus pollos dieron positivo a la gripe aviar. Acatando las reglas del gobierno, la empresa de Weber, Sunrise Farms, tuvo que sacrificar a toda su bandada de gallinas ponedoras, compuesta por 550.000 aves, para evitar que la enfermedad infectara a otros gallineros del condado Sonoma, al norte de San Francisco. "Es traumático. Todos estamos de duelo por ello", dijo Weber, de pie en un gallinero vacío. "A Petaluma se le conoce como la canasta de huevos del mundo. Es devastador ver esa canasta de huevos envuelta en llamas". Un año después de que la gripe aviar hizo que los precios de los huevos alcanzaran niveles récord y produjo una escasez generalizada, la enfermedad, provocada por el virus de la influenza aviar altamente patógeno, ha desatado el caos en California, que se había librado de la primera ola de brotes que devastaron las granjas avícolas del medio oeste estadounidense. El virus, altamente contagioso, ha devastado al condado Sonoma, donde las autoridades han declarado estado de emergencia. En los últimos dos meses, cerca de una docena de granjas comerciales han tenido que sacrificar a más de un millón de aves para controlar el brote, lo cual ha sido un duro golpe económico para los granjeros, los trabajadores y los clientes. El condado Merced, en el centro de California, también ha sido muy golpeado en las últimas semanas con brotes que se han producido en varias granjas comerciales productoras de huevo. Los expertos afirman que los patos, gansos y otras aves migratorias propagan la gripe aviar. Las aves acuáticas pueden ser portadoras del virus sin enfermarse y propagarlo fácilmente a través de su excremento en las granjas de pollos y pavos, así como entre las aves de cría doméstica, a través de sus deposiciones y descargas nasales. Las granjas avícolas de California han puesto en marcha estrictas medidas de bioseguridad para frenar la propagación de la enfermedad. Annette Jones, veterinaria del estado de California, instó a los granjeros a mantener a sus aves encerradas hasta junio, incluidos los pollos orgánicos que requieren tener acceso al exterior. "La época de migración durará otros dos meses. Por ello, debemos mantenernos tan atentos como podamos para proteger a nuestras aves", señaló Bill Mattos, presidente de la Federación Avícola de California. En la época decembrina, la pérdida de pollos locales produjo un alza en los precios del huevo en el área de la bahía de San Francisco, hasta que los supermercados y restaurantes encontraron proveedores fuera de la región. Aunque la gripe aviar ha estado a nuestro alrededor por décadas, el brote actual del virus que comenzó a principios de 2022 ha hecho que las autoridades sacrifiquen a cerca de 82 millones de aves, principalmente gallinas ponedoras, en 47 estados de Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de ese país. En cualquier lugar donde se encuentre el virus, todas las aves son sacrificadas para ayuda a limitar la propagación del virus. El precio de una docena de huevos aumento a más del doble, alcanzando los $4.82 dólares en su punto más alto, en enero de 2023. El precio del producto volvió a su intervalo normal cuando los productores de huevo recuperaron sus bandadas y controlaron los brotes. Los precios del pavo y el pollo también aumentaron, en parte, debido al virus. "Creo que se trata de un problema existencial para la industria avícola comercial. Actualmente, el virus se encuentra en todos los continentes, excepto en Australia", señaló Maurice Pitesky, experto en aves de la Universidad de California, en Davis. El cambio climático aumenta el riesgo de brotes debido a que los cambiantes patrones climáticos perturban los patrones migratorios de las aves silvestres, señaló Pitesky. Por ejemplo, las excepcionales lluvias del año pasado generaron un nuevo hábitat de aves acuáticas en todo California, incluidas las áreas cercanas a las granjas avícolas. En California, el brote ha impactado a más de 7 millones de pollos en cerca de 40 bandadas comerciales y 24 domésticas; la mayoría de los brotes ocurrieron en los últimos dos meses en la Costa Norte y el Valle Central, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

