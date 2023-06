El conteo electoral en Guatemala apunta a una segunda vuelta

"Esta vez el problema es rescatar el estado de derecho y reconstruir las instituciones, porque si no hacemos esto, todos los problemas de fondo no se van a poder tratar", dijo Gutiérrez. "Entonces la gente por eso se está yendo de Guatemala. Está emigrando porque la democracia no da resultados".

Los comicios se celebraban en medio de una deriva del país hacia el autoritarismo. Votantes preocupados por la seguridad, la educación y el empleo expresaron su esperanza de que incluso si el próximo presidente o presidenta no ofrecía los cambios que deseaban, al menos reconociera la importancia de las instituciones del país y detuviera la erosión democrática registrada durante el mandato de Giammattei, que por ley no puede volver a presentarse.

Al cierre de las votaciones, el ciudadano Alejandro Cameros, maestro de 30 años, dijo que votó para que la misma gente no vuelva a estar en los cargos. "Que no queden de los mismos, sino que haya un cambio para Guatemala", declaró. "Yo tengo fe de que va a cambiar, pero si hay que cambiar, tiene que ser desde de uno mismo para que el gobierno también haga lo suyo".

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.