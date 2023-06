¿Qué está en juego en las elecciones en Guatemala tras agitada campaña electoral?

Los tres candidatos con más respaldo, según las últimas encuestas, son precisamente del lado más conservador del espectro: la ex primera dama Sandra Torres, el ex diplomático Edmond Mulet y Zury Ríos Sosa, hija del ex dictador fallecido Efraín Ríos Montt. Centraron sus propuestas de campaña en ofrecer una política de mano dura, como la estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

En Guatemala no hay reelección, por lo que el presidente Alejandro Giammattei no corre en la contienda.

