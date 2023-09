Guatemala: denuncian a juez y fiscales por abuso de autoridad por allanar sedes electorales

El TSE también presentó la noche del martes un amparo en la Corte de Constitucionalidad pidiéndole que frene las acciones de la fiscalía alegando que la ley no permite que otros entes tengan acceso a las cajas que contienen los votos. Los magistrados del TSE denunciaron la víspera que con las acciones de la fiscalía perdieron la cadena de custodia de los votos, por lo que no pueden dar fe de qué hay en dichas cajas.

