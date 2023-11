Esfuerzos diplomáticos para parar la guerra ganan fuerza mientras soldados israelíes avanzan en Gaza

Chehayeb informó desde Beirut, Líbano. Los periodistas de The Associated Press Wafaa Shurafa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, y Amy Teibel en Jerusalén, contribuyeron a este despacho.

Al menos 9,061 palestinos han muerto en la guerra, en su mayoría mujeres y niños, y más de 32,000 personas han resultado heridas, dijo el jueves el Ministerio de Salud palestino, que no hizo distinciones entre combatientes y civiles. Esta cifra no tiene precedentes en las décadas de violencia entre los dos bandos y es casi cuatro veces mayor que la registrada en la guerra de 2014, que duró más de seis semanas.

Egipto ha dicho que no aceptará una oleada de refugiados palestinos por miedo a que Israel no les permita regresar a Gaza después de la guerra.

