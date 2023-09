Programas de televisión nocturnos anuncian regreso tras fin de huelga de guionistas de Hollywood

LOS ANGELES -- Los conductores de los programas de televisión nocturnos planean regresar a sus sketches y monólogos la próxima semana, restableciendo el flujo de humor que estuvo detenido durante cinco meses por la recién finalizada huelga de guionistas de Hollywood.

Bill Majer lideró el regreso al trabajo luego de anunciar el miércoles temprano que su programa de HBO "Real Time with Bill Maher" volvería a transmitirse el viernes. Al mediodía, los conductores de "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y "Late Night with Seth Meyers" de la NBC, "Jimmy Kimmel Live" de la ABC, y "The Late Show With Stephen Colbert" de la CBS habían anunciado que también reanudarían las actividades a partir del lunes. "Last Week Tonight" con John Oliver volvería a transmitirse el domingo.

Fallon, Meyers, Kimmel, Colbert y Oliver habían pasado las últimas semanas de la huelga formando equipo en un popular podcast llamado "Strike Force Five", llamado así por su cadena de mensajes de texto personal y cuyas ganancias estaban destinadas a sus guionistas en huelga. El miércoles anunciaron en Instagram "misión cumplida".

Los planes de algunos programas nocturnos no estaban del todo claros, por ejemplo de "Saturday Night Live" y de "Daily Show" de Comedy Central, los cuales tenían conductores invitados.

Las series de televisión tardarán más en regresar, debido a que los actores siguen en huelga y no hay negociaciones a la vista.

Maher había postergado volver a su programa de entrevistas durante la huelga en curso por parte de guionistas y actores, una decisión que llevó a otros programas, como "The Drew Barrymore Show", "The Talk" y "The Jennifer Hudson Show", a hacer pausas similares.

El acuerdo de tres años con los estudios, los productores y los servicios de streaming incluye importantes victorias en las principales áreas por las que habían luchado los guionistas -remuneración, duración del empleo, tamaño de las plantillas y control de la inteligencia artificial-, igualando o casi igualando lo que habían solicitado al inicio de la huelga.

El sindicato había solicitado aumentos mínimos de sueldo y de los futuros ingresos residuales de las series, y obtendrá un aumento de entre el 3.5% y el 5% en esos ámbitos, más de lo que habían ofrecido los estudios.