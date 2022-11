15 personas, incluidos 3 niños, heridos en tiroteo: Chicago

Unas 15 personas resultaron heridas por disparos efectuados desde un vehículo en movimiento la noche de Halloween hacia una multitud en Chicago. (Este informe está en inglés)

CHICAGO -- Unas 15 personas, entre ellas tres niños, resultaron heridas por disparos efectuados desde un vehículo en movimiento la noche de Halloween hacia una multitud en una esquina de Chicago, informó la policía el martes. El jefe de policía David Brown dijo que los niños heridos tienen 3, 11 y 13 años. Las demás víctimas del lunes por la noche son adultos de entre 30 y 60 años. Además, una mujer que huía de la escena fue atropellada por un vehículo al cruzar en medio del tráfico, dijo la policía. Estaba hospitalizada y su estado era bueno. Los bomberos enviaron una decena de ambulancias a la escena del tiroteo en el vecindario de Garfield Park. Brown dijo que el estado de las víctimas era desde bueno hasta crítico. En principio no se informó de muertes, y la policía esperaba tomar declaración a las víctimas después que recibieran tratamiento médico. Los disparos comenzaron alrededor de las 9:30 de la noche y duraron algunos segundos. Las cámaras de vigilancia policiales captaron la escena, que los investigadores están estudiando. La información preliminar indica que al menos dos personas efectuaron los disparos indiscriminados hacia la multitud. Los investigadores intentaban descubrir el motivo y obtener una descripción del vehículo y los agresores, indicó Brown. No había detenidos. Brown dijo que no se sabía de conflictos en la esquina el lunes por la niche. Añadió que había grupos grandes de personas en la esquina, que es un lugar habitual de reunión de los vecinos, algunos de los cuales aparentemente asistían a un velorio. Would you like to read this story in English? Click here

