Durante más de 40 años, el público de cine ha disfrutado de las aventuras de Indiana Jones y ahora, Harrison Ford vuelve a interpretar el papel por última vez para el gran final de la franquicia, "Indiana Jones and the Dial of Destiny". (Este informe está en inglés)

This article can be read in English

By

Harrison Ford vuelve a interpretar su icónico personaje para 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'

HOLLYWOOD, LOS ANGELES -- Durante más de 40 años, el público de cine ha disfrutado de las aventuras de Indiana Jones y ahora, Harrison Ford vuelve a interpretar el papel por última vez para el gran final de la franquicia, "Indiana Jones and the Dial of Destiny".

En esta última instalación, nuestro héroe se encuentra de nuevo en una peligrosa aventura, esta vez para recuperar un legendario artefacto histórico. Ford dijo que está emocionado de que los fans vean lo que han creado.

"Sobre todo, estoy ansioso por complacer al público que nos apoya... son las personas para las que estamos haciendo todo esto", dijo Ford.

"Han hecho un trabajo estupendo con esta historia y espero que disfruten la película. Es una experiencia salvaje", dijo Karen Allen.

"Salvaje" es una buena palabra para describir parte de la acción que se desarrolla en la pantalla. ¿Y la gente que forma parte de ella?

"Me encantó el proceso de filmación de esta película", dijo Phoebe Waller-Bridge. "Lanzarse sobre un tuk es una sensación muy especial que no se consigue con ninguna otra cosa".

"Estoy emocionada y me siento como si estuviera soñando. Es increíble. Estoy viviendo el sueño americano y sólo le quiero dar las gracias a mi madre", dijo Ethann Isidore.

Se le puede dar las gracias al guionista y director James Mangold por ser el hombre detrás de la magia de la película, pero él le da las gracias a Ford por su gran dedicación.

"Está ahí desde el amanecer hasta el anochecer, desde la primera toma hasta la última, partiéndose el lomo para ver cómo podemos mejorar la escena en cada momento del día", dijo Mangold. "¿Cómo puedes no quererle?".

Justo antes del estreno de la película, John Williams y una orquesta de 100 músicos interpretaron el conocido tema de la película.

Veremos "Indiana Jones and the Dial of Destiny" en los cines el 30 de junio.

----

Disney es la empresa matriz de Lucasfilm y de esta estación ABC.