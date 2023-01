Estados Unidos vigila buque espía ruso que navega frente a Hawai

Un buque espía ruso ha estado navegando frente a las costas de Hawai, pero hasta el momento ha permanecido en aguas internacionales. (Este informe está en inglés)

WASHINGTON -- Un buque espía ruso ha estado navegando frente a las costas de Hawai, pero hasta el momento ha permanecido en aguas internacionales, informó el jueves el Pentágono. Aunque la presencia de un buque de vigilancia ruso frente a la costa estadounidense no es algo inusual, en esta ocasión ha llamado más la atención debido a las tensiones entre Estados Unidos y Rusia en torno a la invasión de Moscú a Ucrania y sus sutiles amenazas de utilizar armas nucleares. La Guardia Costera de Estados Unidos ha estado monitoreando de cerca al navío, un buque de inteligencia de clase Vishnya de nombre Kareliya, mientras navega cerca de Hawai en las últimas semanas. "No puedo explicar por qué los rusos están navegando el barco ahora mismo, es un momento algo delicado", comentó Sabrina Singh, portavoz del Pentágono. Señaló que la Guardia Costera sigue vigilando el buque, que ha estado operando en aguas internacionales. "No hemos visto ningún comportamiento inseguro o poco profesional y esperamos que los rusos operen en la región en conformidad con el derecho internacional", agregó Singh. La Guardia Costera publicó un video en Twitter en el que parece que el buque está siendo remolcado por otro barco o en modo de reabastecimiento. "El Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos está vigilando a los barcos rusos que operan en aguas internacionales en el Pacífico occidental", informó el Pentágono en un comunicado. "Debido a que Rusia opera en la región, se anticipa que lo haga en conformidad con el derecho internacional".

