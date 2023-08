Queen Latifah, Chuck D y más raperos recuerdan sus primeras influencias en el hip hop

LOS ANGELES -- ¿Recuerdas la primera canción de rap que escuchaste? Algunos de tus raperos y DJ favoritos definitivamente lo hacen. El hip hop celebra 50 años de vida y The Associated Press pidió a algunos de los artistas más populares del género que compartieran su primer recuerdo al escuchar rap y cómo resonó ese momento en ellos.

En entrevista con más de una veintena de leyendas del hip hop, Queen Latifah Chuck D, Method Man, E-40 y otros artistas mencionaron "Rapper's Delight" de The Sugarhill Gang como la primera canción de rap que escucharon. Pero no todos quedaron enganchados al nuevo estilo musical por esa pista, y sus respuestas revelan la sensación de descubrimiento que marcó los primeros años del rap.

Las raíces del hip hop se remontan a 1973 en el Bronx y pasaron algunos años antes de que surgieran grabaciones de rap: "Rapper's Delight" fue un catalizador importante para presentar el rap a una audiencia mucho más amplia.

Estas son las historias de algunas estrellas del hip hop que se engancharon al género en la época en que gobernaba "Rapper's Delight". En la segunda parte, otro grupo de leyendas y estrellas jóvenes recuerdan su conexión con el rap al escuchar canciones de artistas como Tupac Shakur, Grandmaster Flash, 2 Live Crew o Run-D.M.C.

CHUCK D

Como estudiante de segundo año en la Universidad de Adelphi, Chuck D estaba a punto de subir al escenario para cantar sobre la melodía de "Good Times" de Chic en una fiesta en octubre de 1979.

Al menos, eso es lo que pensaba.

Cuando se puso detrás del micrófono, Chuck D escuchó una versión diferente de la canción. Siguió y siguió durante 15 minutos seguidos.

"Me puse al micrófono para causar sensación. Entonces, de repente, escucho palabras detrás de mí mientras estoy arriba. Hago la mímica de cantarlas. Las palabras continúan. Están (grosería) rockeando durante unos 20 minutos", dijo Chuck D, miembro del grupo de rap Public Enemy que creó "Fight the Power", uno de los himnos más emblemáticos e importantes del hip-hop.

"Después de que todo terminó, los chicos celebraban y me decían 'Seguiste y seguiste hasta el amanecer, amigo'", continuó. "En ese entonces, se trataba de cuánto tiempo puedes rapear. Fui y me volví hacia el DJ y miré la etiqueta roja que decía 'Sugarhill Gang' Rapper's Delight'. Yo estaba como '¡Oh!, finalmente lo hicieron'. Habían hablado todo el verano de que los discos de rap iban a suceder".

Estaba atónito: Pensé, 'Es inconcebible. ¿Cómo podría un rap estar en una grabación? No podía verlo venir. Nadie podía verlo. Y luego, cuando sucedió, ¡boom!".

QUEEN LATIFAH

Para Queen Latifah, "Rapper's Delight" fue la primera canción de rap que ella y muchos otros escucharon y memorizaron donde creció en Newark, Nueva Jersey. Pero el disco más grande en su mundo cuando era pequeña fue la canción de 1982 de Afrika Bambaattaa y Soul Sonic Force "Planet Rock".

Aunque es una la actriz nominada al Oscar que se puede ver persiguiendo a los malos en "The Equalizer" de CBS, ella tuvo sus raíces como rapera, con éxitos como "U.N.I.T.Y. y "Just Another Day".

"Cambió el sonido", dijo. "Es más un 808 sintetizado, hi-hats. Todo el sonido era diferente. Parte del hip hop en los primeros días era música en vivo. Eran bandas en vivo tocando discos de ruptura. Como si 'Good Times' fuera el ritmo de 'Rapper's Delight'. Algunos de esos álbumes tomaron discos de discoteca reales, tocaban la música y hacían rimas con ellos".

E-40

Cuando se dirigía a la escuela como estudiante de séptimo grado en 1979, E-40 escuchó una nueva melodía de rap en una estación de radio local que normalmente tocaba R &B y soul en el norte de California.

Era "Rapper's Delight", que interpoló el éxito de Chic "Good Times". Fue entonces cuando supo que el hip hop sería parte de su vida para siempre.

"Yo estaba como '¡Oh!, esto es difícil. Estoy enganchado'", dijo E-40, quien recordó el momento cuando conducía al bachillerato Franklin en Vallejo, California. Él y su colega rapero B-Legit solían lucir el mismo tipo de sombreros fedora y grandes cadenas de oro con las que se presentaba Run-D.M.C.

"Desde entonces, me encantó el rap. En 1979, cuando escuché The Sugarhill Gang por primera vez, quería ser rapero. Yo iba a jugar con eso ... Crecimos con el rap de Nueva York. Todos nosotros lo hicimos. Queríamos ser hip hop. Queríamos bailar breakdance. Lo hicimos todo".

"Pero todo cambió después de que escuchamos Sugarhill Gang. Lo siguiente que sabes es que estás escuchando Grandmaster Flash and the Furious Five, Kurtis Blow y Roxannne, Roxanne".

LIL JON

"Rapper's Delight" fue probablemente la primera canción de hip hop que escuchó Lil Jon. Pero se convirtió en un "súper fanático" del género cuando era estudiante de secundaria en Atlanta después de ver a los grupos de rap Fat Boys y Whodini. Era la primera vez que veía raperos profesionales en el escenario.

"Podría haber sido fanático del rap antes, pero nunca había estado en un concierto de rap. Nunca había visto raperos en persona", dijo. "Tal vez sólo en las revistas. Eso me convirtió en como ... un súper fanático del hip hop".

El primer disco de hip hop que compró Lil-Jon fue "Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1)" de Run D.M.C.

"Me acordé de un amigo que vivía en el barrio. Tuve que atravesar maleza para llegar a su casa con el álbum", dijo. "Pusimos el disco en su casa. Nos volvíamos locos por escuchar letras y ritmos".

ROXANNE SHANTE

La primera experiencia de rap de Roxanne Shante no llegó en forma de canción. Conoció el hip hop a través del difunto comediante y poeta Nipsey Russell.

"Tenía la capacidad de rimar en cualquier momento", dijo Shante, locutora de Rock the Bells Radio de SiriusXM. A los 14 años, se convirtió en una de las primeras raperas en hacerse popular después de su canción "Roxanne's Revenge" y ganó más notoriedad como miembro de Juice Crew. También participó en Roxanne Wars, que una serie de rivalidades de hip hop a mediados de la década de 1980.

Shante dijo que "Rapper's Delight" era el disco que la mayoría de los padres llevaban a su casa como "canción de fiesta". Pero en su mente, Russell tuvo el mismo impacto.

"Ese sería mi primer encuentro querido con lo que se convertiría en hip hop", continuó. "Esta forma de tener cierta cadencia, esta forma de hacer ciertas rimas fue simplemente increíble para mí. ... Podía hacer estilo libre todo el día, todos los días. Y eso es lo que soy. Eso es lo que sigo haciendo hoy".

TOO SHORT

Es 1979. Too Short tenía alrededor de 13 años. Normalmente escuchaba una variedad de canciones funk que iban desde "Love Rollercoaster" de los Ohio Players hasta "Knee Deep" de Funkadelic. Entonces, un día, en la casa de su padre, escuchó "Rapper's Delight" a todo volumen a través de un sistema estéreo.

"Estaba en mis cosas de funk, luego salió este disco 'Rapper's Delight' y duró como 15 minutos", recordó. "Estaba en la casa de mi papá tocando el estéreo a todo volumen".

A medida que "Rapper's Delight" ganó impulso en 1980, Too Short gravitó más hacia el beatboxing. Eso lo llevó a ir a la tienda de discos local donde compró el más reciente álbum de hip hop y luego lo puso a todo volumen en su radio para que cualquiera lo escuchara en Oakland.

"Tuve que conseguir una radio con dos altavoces. Eso era obligatorio", dijo. "Yo era el tipo de la radio que estaba presionando el botón de reproducción y decía: 'Nunca habías escuchado eso antes'. ... Tenía toda la habitación, todo el autobús saltando ".

DOUG E. FRESH

Escuchar "Rapper's Delight" por primera vez cambió la trayectoria de Doug E. Fresh.

"Recuerdo cuando mi hermana llegó a casa y me habló de un tipo llamado D.J. Hollywood, a quien consideramos el primer MC real", dijo. "Llegó a casa y me contó sobre un rap que tenía. Y el rap decía: 'Ding, ding, ding, ding, dong, dong, dong the dang, the dang, dang, dang, the ding dong dong'. To the hip hop'"

Fresh agregó: "Me di la vuelta y dije: 'Enséñame eso, muéstramelo'. Y después de eso, hemos sido yo y el hip hop".

DJ KID CAPRI

DJ Kid Capri, posiblemente uno de los DJ más famosos del hip hop en los años 90, creció con la música soul. Su padre era un cantante de soul. Su abuelo tocaba la trompeta. Y su tío, Bill Curtis, era el líder de Fatback Band, y según él hizo el primer sencillo de hip hop "King Tim III (Personality Jock)" antes de que se lanzara "Rapper's Delight" unos meses después, en 1979.

El tío de Capri le dio la oportunidad de escuchar una canción de rap por primera vez.

"Estaba allí", dijo Capri sobre Fatback Band, un conjunto de funk y disco que se hizo conocido por sus éxitos de R &B, incluidos "(Do the) Spanish Hustle", "I Like Girls" y "I Found Lovin'". Pero fue "King Tim III" la canción que tuvo una fuerte influencia en él, especialmente porque provenía de la familia.

"El mundo piensa que 'Rapper's Delight' fue la primera grabación de rap, pero fue 'Personality Jock'", dijo. "Mi tío, él es mi familia. Él es el que lo hizo. Entonces, siempre he estado cerca de eso. Eso es lo que me hizo tan pegajoso en ella, porque he visto todos los niveles en los que estoy ahora. Tomé todas esas cosas importantes para mí en el escenario en este momento. Cuando me ves en el escenario, puedes ver todas esas cosas alrededor de mí".

METHOD MAN

Sí, "Rapper's Delight" fue la primera canción de rap que Method Man escuchó. Pero la primera canción de hip hop que realmente resonó con él fue "Sucker MCs (Krush-Groove 1)" de Run-D.M.C.

"Nunca había escuchado esa grabación y pensé que estaba al tanto de todo en ese momento", dijo Method Man sobre la canción de 1983, que precede al primer sencillo de Run-D.M.C., "It's Like That", de su álbum homónimo. Dijo que "Sucker MCs" ayudó a allanar el camino para marcar el comienzo de una nueva escuela de artistas de hip hop.

"Estábamos en un viaje de clase de sexto grado a Long Island, y todos la cantaban palabra por palabra", recordó el actor de "Power Book II: Ghost". "Debieron haber tocado esa grabación 24 veces en nuestro viaje estudiantil".

BIG DADDY KANE

Cuando tenía unos 12 años, Big Daddy Kane podía olvidar sus tareas, pero definitivamente podía recitar cada letra de la canción de 1980 del difunto Jimmy Spicer "Adventures of Super Rhymes", una de las primeras canciones de hip hop grabadas en un estudio.

Kane escuchó "Rapper's Delight" primero, pero la narración de Spicer en la canción de 15 minutos resonó más con él.

"Cuando salió esta canción, sólo por la forma en que Jimmy Spicer la estaba cantando y contando la historia sobre Drácula y una historia sobre Aladdin, pensé que era muy hábil", dijo.

DJ JAZZY JEFF

DJ Jazzy Jeff siempre tuvo afinidad por la música. Pero cuando la estrella de "Fresh Prince of Bel-Air" escuchó "Rapper's Delight" por primera vez, sintió que la canción le hablaba como ninguna otra.

"Creo que fue la primera vez que sentí que la música era mía", dijo. "Antes de eso, amaba la música, pero la música era como mis hermanos y hermanas mayores, y me gustaba porque era de ellos. Esta fue la que alguien hizo sólo para mí".

JERMAINE DUPRI

Jermaine Dupri no podría haber imaginado su exitosa carrera sin escuchar "Rapper's Delight" cuando tenía unos 10 años.

"Recuerdo la letra de la canción. Lo recuerdo como si fuera ayer", dijo Dupri, un magnate del rap que ingresó al Salón de la Fama de los Compositores en 2018. "Empecé a aprenderme la canción. Nunca supe que me iba a llevar en este viaje".