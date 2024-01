Hombre ataca a la jueza que lleva su caso en un tribunal en Las Vegas

By KEN RITTER y RIO YAMAT Thursday, January 4, 2024 6:52PM







LAS VEGAS -- Un hombre acusado de agresión atacó a la jueza que llevaba su caso en un tribunal en Las Vegas, desatando una trifulca que involucró a abogados y funcionarios de la corte, dijeron funcionarios y testigos. El acusado brincó sobre la mesa de la defensa, se encaramó al estrado y atacó a la jueza Mary Kay Holthus, quien se cayó de su silla, se golpeó contra la pared y se lesionó pero no fue hospitalizada, informaron funcionarios del tribunal. El desorden quedó captado por las cámaras de la sala. Un guardia de seguridad, que acudió a socorrer a la jueza, fue hospitalizado debido a una cortada en la frente y un hombro dislocado, dijeron funcionarios y testigos. El hecho ocurrió a eso de las 11 a.m. en el Centro de Justicia Regional en Las Vegas. El acusado, Deobra Delone Redden, de 30 años, fue sometido y lanzado al suelo detrás del asiento de la jueza por parte de funcionarios judiciales y oficiales penitenciarios, algunos de los cuales fueron vistos lanzando puñetazos. Redden, quien estaba siendo enjuiciado por acusaciones de agresión, fue arrestado e imputado de nuevos cargos de agresión, incluso de agredir a una persona protegida, en referencia a la jueza y oficiales del tribunal. "Todo ocurrió tan rápido que fue difícil saber qué hacer", relató Richard Scow, el fiscal general del condado que había presentado los cargos iniciales contra Redden, derivados de alegatos de que este atacó a una persona con un bate de béisbol el año pasado. El abogado de Redden, Caesar Almase, no respondió a mensajes pidiéndole comentario. Redden no estaba esposado cuando llegó al tribunal el miércoles. Vestía una camisa blanca y pantalones oscuros y estuvo de pie junto a su abogado cuando pidió clemencia a la jueza y se describió como "una persona que nunca para de tratar de hacer lo correcto, no importa cuán difícil sea". "No soy una persona rebelde", le dijo a la jueza, añadiendo no creía que debía ser enviado a prisión. "Pero si es apropiado para usted, entonces haga lo que tenga que hacer". Cuando la jueza dejó en claro que tenía la intención de ponerlo tras las rejas, y el alguacil de la corte se disponía a esposarlo, Redden gritó groserías y arremetió contra la funcionaria.

