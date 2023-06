Armas, machetes y fuego: suben a 46 las reclusas muertas en motín en Honduras

"No nos vamos a doblegar", subrayó en un mensaje televisado tras el motín. "No vamos a negociar".

"Ella me contó el domingo, la última vez que la vi, que las (del Barrio) 18 las tenían amenazadas y que si no entregaban a un familiar las iban a matar a ellas", relató.

Juan López Rochez, jefe de operaciones de la Policía Nacional, explicó a The Associated Press que las pandilleras de Barrio 18 salieron de sus celdas, inexplicablemente abiertas, fueron a la sección de sus rivales y "comenzaron a disparar hacia dentro".

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.