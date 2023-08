Trabajadores de Hollywood recurren a fondos benéficos para sobrevivir durante la huelga

Batey, que utilizó su subvención para pagar el alquiler, la factura de teléfono y de electricidad, y otros gastos, es una de los 2,600 trabajadores del cine y la televisión a los que el Entertainment Community Fund ha ayudado durante estas huelgas, otorgando $5.4 millones de dólares hasta el 25 de agosto. El fondo, anteriormente conocido como The Actors Fund, es una de varias organizaciones sin fines de lucro que han apoyado durante mucho tiempo a los trabajadores que hacen funcionar la industria del entretenimiento, pero que eran esencialmente trabajadores eventuales mucho antes de que se acuñara el término. Eso incluye tanto a los trabajadores sindicalizados como a los no sindicalizados, y a los que están en huelga, así como a los que han perdido su trabajo a causa de ella.

