Guatemala: migrantes tramitan solicitudes para participar en proyecto Movilidad Segura

Según el sitio web, pueden postularse todos los que estén cubiertos por el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (conocido como CA-4), es decir, ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua que estén en sus países. No obstante, "no todas las personas que soliciten una evaluación calificarán o se beneficiarán del programa", indica la página web.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó a The Associated Press que a fines de junio se empezaron a concertar citas y realizar entrevistas a las personas que buscan refugio, reunificarse con su familia u obtener visas para llegar a territorio estadounidense para establecer si son elegibles para el programa.

