Apple anuncia demoras del iPhone por casos de COVID-19 en China

ARCHIVO - Clientes en una tienda Apple para el primer día de ventas del iPhone 14 en Beijing, China, el 16 de septiembre de 2022. AP

BEIJING -- Apple Inc. advirtió a sus clientes de esperas más largas para recibir sus modelos del nuevo iPhone, después de que se impusieran restricciones contra el COVID-19 en la fábrica de un contratista en el centro de China. El anuncio de la compañía el domingo no daba más detalles, salvo que la fábrica operada por Foxconn en la ciudad central de Zhengzhou "opera a una capacidad considerablemente reducida". "Ahora esperemos entregas más reducidas de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max de lo que habíamos anticipado", indicó la firma. "Los clientes tendrán plazos de espera más largos para recibir sus nuevos productos". Foxconn Technology Group dijo antes que había impuesto medidas contra el virus en la fábrica en Zhengzhou tras detectar brotes de COVID-19. Apple y Foxconn no habían respondido hasta ahora a preguntas sobre cómo podría verse afectada la producción del iPhone. La semana pasada se cortó el acceso durante una semana a la zona industrial donde está la fábrica tras un repunte de los contagios en Zhengzhou y la marcha de trabajadores de la planta. Se esperaba que la cuarentena causara más interferencias en el ritmo de trabajo de la planta, que en las últimas semanas había registrado una serie de contagios de coronavirus y un éxodo de trabajadores, algunos de los cuales se marcharon a pie. Foxconn dijo en un comunicado que estaba revisando a la baja sus previsiones para este trimestre debido al confinamiento. "Foxconn trabaja ahora con el gobierno en un esfuerzo coordinado para erradicar la pandemia y reanudar la producción a plena capacidad tan pronto como sea posible", dijo la empresa el lunes. El gobierno provincial, señaló, ha dicho que prestará su "total apoyo" a la empresa en la prevención de contagios y la gestión de las operaciones en la fábrica. Un sistema de "circuito cerrado" restringirá los desplazamientos de los empleados entre sus alojamientos y la zona de fábrica para reducir los riesgos de contagio, indicó la compañía en una publicación en la cuenta de la fábrica en WeChat. El último trimestre del año suele ser una época atareada para empresas como Foxconn, que aumentan su producción de cara a las ventas en las fiestas de final de año. "Trabajamos de cerca con nuestro proveedor para regresar a los niveles normales de producción al tiempo que aseguramos la salud y seguridad de todos los trabajadores", dijo Apple. Would you like to read this story in English? Click here

