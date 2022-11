Algunos iraníes celebran la victoria de Estados Unidos en Qatar

Jugadores luchan por el balón durante un partido del Grupo B del Mundial de fútbol entre Irán y EE.UU. en Doha, Qatar, el martes 29 de noviembre de 2022. AP

BAGDAD -- Hinchas de fútbol en la región kurda de Irán lanzaron fuegos artificiales e hicieron sonar las bocinas de sus autos el miércoles de madrugada para celebrar la victoria de la selección estadounidense sobre el combinado iraní en un partido del Mundial de Fútbol con connotaciones políticas y que dividió a un país marcado por las protestas. Los aficionados salieron a celebrar en la provincia iraní de Kurdistán, de mayoría kurda, y los fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre la zona de Bukan, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, para celebrar la derrota 1-0 de Irán. Algunos corearon "Muerte al dictador", un popular lema de protestas que alude al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Las zonas kurdas de Irán han sido focos de las protestas en las manifestaciones contra el gobierno. Las marchas comenzaron en septiembre tras la muerte de una joven kurda que había sido detenida por la policía de la moral iraní en la capital, Teherán. Las protestas no tardaron en convertirse en el mayor desafío a la teocracia iraní desde su formación en la Revolución Islámica de 1979. Las autoridades iraníes han acusado a actores extranjeros, especialmente Estados Unidos, de orquestar el movimiento de protesta, aunque no han presentado pruebas. Las zonas de mayoría kurda en el país han registrado oleadas de disturbios en medio de las protestas nacionales contra el gobierno. La derrota de la selección nacional ante Estados Unidos fue interpretada por algunos como una victoria contra lo que ven como la opresión del gobierno. Incluso en zonas de Teherán, algunas personas corearon lemas de protesta tras la victoria estadounidense. Videos compartidos en internet mostraban autos en la calle en Saqqez, la capital de Kurdistán, y en la localidad natal de Mahsa Amini, la joven que murió bajo custodia policial en septiembre. Pero no todo el mundo celebraba. Parham Azmand, un hincha en Teherán, dijo que el combinado iraní había jugado lo mejor que había podido. "Trabajamos muy duro, pero no pudimos anotar, aunque hicimos todo lo que pudimos", dijo. "Fue su día (de los estadounidenses). Nuestros jugadores lo hicieron lo mejor que pudieron y espero que jueguen mejor en futuros mundiales, y Dios mediante lleguen a segunda ronda". Tras el encuentro, el comentarista de la televisora estatal Hossein Misaghi dijo que Estados Unidos había aprovechado "muchas oportunidades" en el juego. "No fue nuestro día", dijo otro comentarista, Mohammadreza Ahmadi. Restó importancia a la derrota señalando que "un partido es así, tiene victoria y derrota".

