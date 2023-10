Ayuda humanitaria sigue varada en frontera Gaza-Egipto; hospitales cerca del colapso

Israel ha dicho que no se levantará el asedio hasta que Hamas libere a todos los cautivos, aunque el Ministerio de Agua del país dijo que se había restablecido el agua corriente en "un punto específico" de Gaza, en un lugar a las afueras de la población sureña de Khan Younis. Cooperantes en Gaza dijeron no haber visto pruebas aún de que volviera a llegar agua.

En declaraciones ante la Knesset israelí el lunes, el primer ministro Benjamín Netanyahu lanzó una advertencia a Irán y a Hezbollah: "No nos pongan a prueba en el norte. No cometan el error del pasado. Hoy, el precio que pagarán será mucho más alto", indicó, en referencia a la guerra de Israel contra Hezbollah en 2006.

El ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry, dijo que Israel "no ha tomado una decisión sobre abrir el cruce desde el lado de Gaza". El gobierno israelí no respondió a una petición de comentarios.

