Fallece Jason David Frank, estrella de 'Power Rangers'

NUEVA YORK -- Jason David Frank, quien interpretó al Power Ranger Verde, Tommy Oliver, en la serie infantil de la década de 1990 "Mighty Morphin Power Rangers ", ha muerto. Tenía 49 años. Su representante Justine Hunt informó del fallecimiento en un comunicado el domingo. No especificó la causa ni la fecha del deceso, pero pidió "privacidad para sus familiares y amigos durante este momento tan horrendo en el que asimilamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso". Walter Emmanuel Jones, el Power Ranger Negro original que coprotagonizó "Mighty Morphin Power Rangers" junto a Frank, escribió en Instagram que no podía creer la noticia. "Mi corazón está triste al haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial", escribió Jones. Thuy Trang, quien interpretó a la Power Ranger Amarilla original, murió en un accidente vial en 2001 a los 27 años. "Mighty Morphine Power Rangers", sobre cinco adolescentes a los que se les encarga salvar a la Tierra del mal, debutó en Fox en 1993 y se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. En los primeros capítulos de la primera temporada, Tommy Oliver -el papel interpretado por Frank- era considerado un villano al que la malvada Rita Repulsa le había lavado el cerebro. Pero poco después ingresó al grupo como el Power Ranger Verde y se convirtió en uno de los personajes más populares del programa. Aunque no se pretendía que su papel fuese permanente, Frank fue convocado posteriormente como el Power Ranger Blanco y el líder del equipo. En la serie spinoff, Tommy Oliver volvió como otros rangers, incluyendo el Ranger Rojo Zeo, el Ranger Rojo Turbo y el Ranger Negro Dino. También lo interpretó en las películas "Mighty Morphin Power Rangers: The Movie" y "Turbo: A Power Rangers Movie", e hizo un cameo en la serie "Power Rangers" de 2017. Practicante de artes marciales, Frank participó en varios combates de artes marciales mixtas en 2009 y 2010. El sitio web de celebridades TMZ reporto previamente que la segunda esposa de Frank, Tammie Frank, solicitó el divorcio en agosto. A Frank le sobreviven cuatro hijos: uno de su matrimonio con Tammie Frank y tres de su primer matrimonio con Shawna Frank. Would you like to read this story in English? Click here

